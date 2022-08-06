Sizin Dünyanız: Öykü Akcan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Hiperaktif.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Uçuş pilotu olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatta yaşadığım her şey benim tercihimdi o yüzden pişman olduğum hiçbir şey mevcut değil…
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Teyze olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Babamı kaybetmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Julie James’den ‘Şeytan Tüyü’
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Azami oranda sanat ve yetenek içerdiği sürece her müzik güzel.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
The Irishman.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
İş pantolonu.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Küçüklüğümden kalma oyuncak.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hediye anlam içerdiği sürece her daim güzel.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Geç saatte uyuma alışkanlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pratik bir insan olmam.
OLMASA DA OLUR...
Bencil insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molehiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Barış, huzur içerisinde ve savaşsız, suçsuz insanların ve keza çocukların ölmediği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Bulması zor, kaybetmesi kolay.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Victoria Beckham.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amerika.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı gezmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayatı sevip, doya doya yaşayın…
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