Yeni Acura MDX görücüye çıktı

Firma, tanıtılan bu aracı prototip olarak nitelendirse de kesinlikle seri üretime hazır görünüyor





Honda'nın ABD, Kanada ve Hong Kong gibi bölgeler için özel olarak sunduğu Acura markası, yeni nesil RDX crossover'ı ve TLX sedanıyla harika işler ortaya koydu. Yenilenen bir sonraki model ise 3 sıra koltuklu MDX modeli oldu.

Acura, MDX modelinin yeni hâlini şimdilik bir prototip olarak kamuoyuna gösterdi. Aslında prototip denilse de aracın görüntülerine bakarak, seri üretime çok yakın hatta neredeyse hazır bir hâlde olduğunu da görüyoruz.

Aracın tasarımını incelediğimizde ise eskisine göre daha uzun bir kaput, elmas şeklinde yeni bir ön ızgara gibi değişimleri fark ediyoruz. Bu değişimlerin aynılarını RDX ve TLX modellerinde de görmüştük. Aracın 4 parçalı LED ünitelere sahip farları da bizce etkileyici görünüyor. Aracın ön görünümünün oldukça keskin ve iddialı olduğunu da söylemek gerek.

Yeni MDX prototipinin gövdesi ise eskisine göre biraz daha alçak, biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Aks mesafesi ise 7.5 cm civarında artış göstermiş. Yandan kaslı görünen aracın 21 inç'lik jantları da iyi görünmesini olumlu etkileyen bir faktör olmuş. Mat gri renk ise araca kesinlikle çok yakışmış. ABD, Kanada ve Hong Kong müşterileri muhtemelen tüm bu detayların seri üretime de taşınmasını umuyordur.

Yeni MDX'in iç mekanında da yenilikler yapılmış. Acura'nın yeni iç mekan tasarımına geçiş yapan aracın içerisinde 2 adet 12.3 inç'lik dijital ekran görüyoruz. bu ekranlar konsoldaki bir dokunmatik kısım ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca orta konsoldaki bilgi eğlence ekranı doğrudan dokunmatik olarak da kontrol edilebilir durumda.

İç mekandaki malzeme kalitesi ise Acura markasının daha önceki araçlarını görmüş olanları şaşırtmayacaktır. Acura yine ismine yakışır şekilde harika bir iç mekan ortaya koymuş diyebiliriz. Acura, yeni MDX'in daha iyi bir baş mesafesi sunduğunu da vurguluyor. Ayrıca 3.sıra koltuklara kadar uzanan bir panoramik cam tavan sayesinde en arkadaki yolcular bile ferahlık hissedebilecekler.

Yeni Acura MDX'in baz versiyonunda 3.5 litrelik yeni bir V6 motor ve 10 ileri otomatik şanzıman kombinasyonunun bulunacağı da belirtiliyor. Fakat bu motorun teknik değerleri henüz açıklanmış değil. Mevcut MDX ise V6 motorundan 300 beygir civarında bir güç üretiyordu.

Yeni MDX'in Type S adlı sportif versiyonunun ise 360 beygir güç üreten turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motora sahip olacağı belirtiliyor. Bu motorun tork değeri ise 480 Nm şeklinde. Bu versiyonda Acura'nın gelişmiş SH-AWD adlı 4 tekerden çekiş sistemi ve Brembo frenler gibi donanımları görmek de mümkün. Son olarak, yeni Acura MDX'in belirttiğimiz ülkelerde 2021'in başlarından itibaren satılmaya başlanacağı da açıklanıyor.

