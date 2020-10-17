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Subaru Forester'a sportif versiyon

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Subaru Forester’ın Sport versiyonu e-BOXER motorla birlikte satışa sunulmaya hazırlanıyor

Subaru Forester'a sportif versiyon
 
 
Subaru Forester'ın Amerika pazarında e-BOXER motorla sunulan Sport versiyonu, Ekim ayı itibariyle Türkye pazarına da ithal edilmeye başlandı. Forester'ın diğer versiyonlarındaki ön sis farı çerçeveleri, ön ızgara, kapı çerçeveleri ve tampon kaplamaları üzerindeki krom ve gri renkli detaylar, Sport paketinde yerini parlak ve mat siyah kaplamalara bırakıyor. Yine siyah renkli 18 inç alüminyum jantlar ve arka tavan spoyleri de otomobilde, adına yakışır derecede sportif bir görünüm kazandırıyor. Bu yeni versiyonda ayrıca; e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucuların yerine, siyah kaplamalar üzerinde “red-orange” olarak adlandırılan turuncu şeritlere yer verilmiş. Tavan raylarının bağlantı noktalarında da turuncu kaplamalar bulunuyor.
Forester Sport'un kabini de renkli detaylara sahip. Kabindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar turuncu dikişlerle süslenmiş. İç mekanında havalandırma kapaklarından, orta saklama bölmesine kadar birçok noktada turuncu renkli detaylar yer alıyor. 
Forester e-Boxer’ın Sport versiyonu; 150 bg gücünde 2.0 litrelik mild-hybrid benzinli motora ve 12.3 kw gücünde bir elektrik motoruna sahip. 
 
 
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