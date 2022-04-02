Yeni 2 serisi Active Tourer yollarda

BMW’nin kompakt MPV modelinin ikinci nesli hafif hibrit motorlu 220i seçeneğiyle satışa sunuldu

Her ne kadar MPV segmenti yok olmaya yüz tutmuş olsa da, bu segmenti terk etmeyen BMW, Avrupalı müşterilerin hacimli kompakt otomobil talebine cevap vermeye devam ediyor. İlk kez 2015 yılında tanıtılan 2 Serisi Active Tourer modelinin ikinci neslini Türkiye yollarına çıkaran Borusan Otomotiv, markanın güncel tasarım çizgisine uygun bir form sunan yeni Active Tourer’ı ülkemize yeni nesil hafif hibrit motora sahip 220i versiyonuyla ithal ediyor. BMW’nin kompakt modellerinde kullandığı UKL platformunun elektrifikasyona uygun olarak revize edilmiş bir versiyonu üzerinde yükselen yeni 2 Serisi Active Tourer, bünyesinde birçok yenilik barındırıyor. Selefinden 32 mm uzun, 22 mm geniş ve 21 mm yüksek bir gövdeye sahip olan kompakt MPV, ortasında radar ve sensörler bulunan büyük böbrek ızgarası, L şeklindeki ışık imzasına sahip aydınlatmaları ve pürüzsüz yan panelleriyle güncel BMW tasarımını taşırken, aktif ön panjur ve kapı panelleriyle aynı hizadaki kapı kolları gibi detayları sayesinde elde edilen 0,26 Cd’lik sürtünme katsayısıyla aerodinamik açıdan da artık daha başarılı. Düz A sütunları ve geriye doğru yükselerek Hoffmeister Kink kıvrımıyla bütünleşen cam çizgisiyle atletik bir görünüm sunan yeni 2 Serisi Active Tourer böylece segmentinin en formda görünen modeli oluyor.

2 Serisi Active Tourer’ın dingil mesafesi değişmemiş olsa da, kabin artık daha ferah bir ortam sunuyor. 13 mm kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde iç hacim ile bagaj arasında alan transferi yapmaya da olanak tanıyan otomobil, elektrikli bagaj kapağının ardında 415 lt ile 1405 lt arasında değişen bir hacim saklıyor.

2 Serisi Active Tourer, BMW iX’ten ilham alan tamamen yeni bir ön konsol tasarımı sunuyor. İlk olarak iX’te, ardından da i4’te karşımıza çıkan “BMW Kavisli Ekran” yeni 2 Serisi Active Tourer’da da yer alıyor. Farklı boyutlarda iki ekranı bir araya getiren bu paneli içten yanmalı motora sahip bir BMW modelinde ilk kez görüyoruz. 2 Serisi’nde 12,3 inçlik dijital gösterge ve 10,7 inçlik multimedya ünitesi barındıran bu panelin yanı sıra koltukların arasındaki konsol da, kabin tasarımında iX’ten ilham alındığını ortaya koyan bir diğer detay oluyor. Bu bölümdeki küçük vites kumandası ve sürüş modlarının seçildiği “My Modes” düğmesi bir BMW modelinde ilk kez karşımıza çıkıyor. Konsolun altında ve önünde yer alan eşya gözleri 2 Serisi Active Tourer’ın ön bölümünü kullanışlı hale getirirken, telefonunuzu dik bir şekilde sabitleyebileceğiniz kablosuz şarj alanı da pratik bir kullanım sunuyor.

BMW 220i Active Tourer’daki en önemli yenilik ise motor kaputunun altında yatıyor. Markanın 1.5 litrelik üç silindirli turbo-benzinli motoru bu otomobilde 48V elektrik desteğiyle birlikte çalışıyor ki bu da verimliliğe katkı sağlıyor. 220i’nin içten yanmalı motoru 156 bg güç ve 240 Nm tork verileri sunarken, 48V elektrik desteğinin 19 bg ve 55 Nm’lik katkısıyla kombine güç 170 bg’ye, maksimum tork ise 280 Nm’ye ulaşıyor. BMW 220i Active Tourer’daki elektrik desteği, stop/start sisteminin daha erken devreye girmesini sağladığı gibi, hafif yükteki sakin sürüşlerdeki yelkenleme özelliğiyle içten yanmalı motorun kapanmasına imkan tanıyor. Fabrika verisi ortalama tüketim değerleri 5,9 lt ile 6,5 lt arasında değişen otomobildeki hafif hibrit desteği ayrıca performansa da katkı sağlayarak otomobilin 0’dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşmasına ve ara hızlanmalarda bir MPV için istekli bir karakter sunulmasına imkan tanıyor. Otomobilin performansında yeni nesil çift kavramalı şanzımanın da katkısı bulunuyor. Bu yeni nesil Steptronic, BMW model gamında ilk kez 2-Serisi Active Tourer’da kendine yer buluyor.

