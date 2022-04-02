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Alpina'dan yeni inci: B4 Gran Coupe

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Alpina'dan yeni inci: B4 Gran Coupe
 
Geliştirme aşamasında olan ve daha önce de birkaç kez görüntülenen 2022 Alpina B4 Gran Coupe resmen tanıtıldı! Dikkat çeken yeni 20 inçlik jant seti ekibimiz tarafından tam not almayı başarmış durumda. Ön spoiler ve arka spoiler da dahil diğer minör değişiklikler, bu şık dört kapılı coupe'ye oldukça iyi uyum sağlamış.
Kendisi, 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bir motor kullanıyor ki bu ona 500 beygir gücü sağlayabiliyor. Güç, sekiz ileri otomatik şanzıman sayesinde tekerleklere aktarılıyor. Yeni B4 GC'nin 0'dan 100 km/sa hızlanması yalnızca 3.7 saniye sürerken, aracın azami hızı ise 301 km/sa olarak ölçülüyor.
Şirket ayrıca, süspansiyon ve şasi kalibrasyonlarında önemli değişiklikler yaptığını belirtiyor. Burada değinmemiz gereken en önemli nokta, markanın sürüş konforundan ödün vermeden "yüksek düzeyde sürüş dinamikleri" elde ettiğini vurgulaması.
Araç, standart olarak ALP üretici kodlu Pirelli P Zero yüksek performanslı lastikler kullanıyor ki bu durum bize yeni B4 Gran Coupe için özel olarak geliştirilmiş özel bir lastik olduğunu gösteriyor.
Alpina'nın aracın ilk teslimatlarını bu yılın Temmuz ayında başlatmasını istediğinden, siparişlerin şimdiden alındığını belirtmek isteriz. Tarihlerin aralığına bakınca, sipariş etmeyenlerin hızlı bir şekilde davranması gerektiğini söyleyebiliriz.
 
 
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