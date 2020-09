Volkswagen'in ilk elektrikli SUV modeli hazır

Volkswagen, elektrikli ID. model ailesinin ilk üyesi olan ID.3’ün ardından ID.4'ü de ürün gamına ekledi. Volkswagen Grubu'nun MEB elektrikli araç platformunda üretilecek ikinci model olan ID.4 ile marka ayrıca ilk tamamen elektrikli SUV modelini de sunmuş olacak.





2020 sonunda Avrupa yollarına çıkacak olan ID.4 ilk etapta 1ST versiyonlarıyla sunulacak



Çin, ABD ve Avrupa'da üretilip satılacak olan ID.4, grubun elektrikli araç atılımında stratejik bir kilometre taşı olacak. Volkswagen, 2029 yılına kadar 75 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi ve bu dönemde yaklaşık 26 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

Üretimi 27 bin adetle sınırlı ID.4 1ST ve ID.4 1ST Max versiyonlarıyla bu yıl sona ermeden Avrupa pazarına sunulacak olan elektrikli SUV'nin vergi ve teşvikler hariç yaklaşık 43 bin euroluk bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor. Dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan ID.4 1ST modelleri için hazırlanan “Exterior Style” paketi de, siyah tavan ve siyah yan ayna yuvaları, gümüş renkli C sütunları ve tavan rayları gibi bir dizi farklılık barındırıyor.



YENİLİKÇİ IQ.LIGHT TEKNOLOJİSİ

ID.4'ün donanımında yenilikçi teknolojiler yer alıyor. Bunlar arasında, aracın kilidi açıldığında lens modüllerini döndürerek sürücüyü dostça karşılayan, etkileşimli IQ.Light LED Matrix farlar bulunuyor. ID.4 1ST Max'te standart olan bu aydınlatma sistemi aynı zamanda diğer sürücüleri rahatsız etmeden yolu parlak bir şekilde aydınlatan ve akıllı bir şekilde kontrol edilebilen uzun hüzmeli farlar da sunuyor. İçeriden dışarıya doğru çalışan dinamik dönüş sinyali ile entegre 3D LED stopların ışığı özellikle homojen ve üç boyutlu görünüyor. Bu ışık, her biri boşlukta serbestçe duran yenilikçi 3D LED'ler tarafından üretiliyor. Fren lambaları X şeklinde yanıyor. Sürücü araca yaklaştığında veya araçtan çıktığında farlar, iki farklı opsiyonda dinamik desenler yayıyor.

ID.4'ün kapı kolları standart olarak elektrikli kilit açma özelliğine sahip ve gövdeye sıfır konumda bulunuyor. 2,77 metrelik uzun aks mesafesi aracın iç alanının, bir üst segment SUV modeller kadar geniş ve ferah olmasını sağlamış. Yandan çarpışma durumu için ön koltuklar arasında yer alan orta hava yastığı, halihazırda yüksek seviyede olan pasif güvenliği daha da üst seviyeye çıkarıyor. Otomobilin 543 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.575 litreye kadar çıkıyor.



204 BEYGİR GÜCÜNDE VERİMLİ ELEKTRİK MOTORU

ID.4'ün elektrik motoru arka aksının hemen önünde yer alıyor. Sınırlı sayıda üretilen her iki modelde de 204 bg üreten motor 310 Nm tork verisi sunuyor. ID.4, 0'dan 100 km/s hıza 8,5 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı ise 160 km/s olarak açıklanıyor. Her iki ID.4 1ST versiyonunda da, 77kWh'lik batarya paketi bulunuyor ve bu konfigürasyonda 520 km'ye kadar menzil sunuluyor. Üstelik Ionity gibi D.C.(Direkt akımlı) hızlı sarj istasyonlarında 320 km'lik menzil için yaklaşık 30 dakikalık şarj yeterli oluyor.