Yeni Fabia 2021'de geliyor!

Çekyalı markanın patronu süpermini modelinin bir sonraki jenerasyonundan umutlu.



Volkswagen Grubu'nun yönetici kadrosunda yaptığı rotasyon ve değişiklikler sonucunda Güney Afrika'da operasyon sorumlusu olan Thomas Schäfer, Bernhard Maier'in yerine Skoda'nın CEO'su olarak atandı. Çekyalı marka, basın sitesinde yayınladığı röportajda yeni yöneticisinin vizyonuna dair sorulara cevaplar aramış.

Yerini aldığı Maier'in Strategy 2025 adlı programına sadık kalacağını belirten Schäfer, yeni CEO olarak kendi fikirleri ile birlikte hâlihazırda başarılı olan markasını "bir üst seviyeye çıkarmak istediğini" belirtiyor. Schäfer, bunun bir parçası olarak da Koreli, Japon ve Fransız markalarla giriş seviyesi segmentlerde daha çetin bir savaş verilmesi olarak görüyor.

Deneyimli yönetici küçük kompakt modellerin sözü açılmışken yeni nesil Fabia'nın da 2021'de pazara sürüleceğini müjdeledi. Özel olarak detay paylaşmayan Schäfer, yeni aracın "harika" olacağını ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Kuzenleri Volkswagen Polo, SEAT Ibiza ve Audi A1 gibi MQB A0 platformuna geçiş, yeni Fabia'ya ciddi avantaj sağlayacaktır.

Bu durumda Polo GTI'da ve üst paket A1'lerde görev yapan 2.0 TSI motor ve Avrupa'da ve ülkemizde ilginin giderek azaldığı TDI dizel üniteler haricinde Fabia'nın kaputu altında yatacak üniteleri aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Sıkılaşan emisyon kısıtlarına karşılık turbonun getirileri düşünüldüğünde yeni Fabia'nın sadece 1.0 TSI üniteyle eşlenmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.

2018'de makyajlanan Fabia'nın yeni neslinde giriş fiyatı düşük tutulmak adına belki 1.0 atmosferik ünite de görev alabilir. Şanzıman seçenekleri ise 5 veya 6 ileri manuel ile 7 ileri DSG'den oluşacaktır. Hafif hibrit teknolojilerin de uzun vadede Fabia ailesine katılacağını varsayabiliriz.

Nesil değişimi ile oldukça büyüyen SEAT Ibiza ve VW Polo düşünüldüğünde, eşit olduğu önceki jenerasyonlardan onlardan hatırı sayılır miktarda geniş ve hacimli olan Fabia'nın altyapı değişimi ile bu unvanına geri kavuşması bekleniyor. Hoş, aynı platformdan çıkan Scala'nın üzerine basmamak için bu büyüme belirli sınırlarda tutulacaktır.

