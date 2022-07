Toyota Supra Matte White Edition

Sadece 50 adet üretilecek model, sahiplerini kura ile belirleyecek





Toyota Supra, otomotiv dünyası için en ikonik modellerden biri. Hangi otomobil sever Supra görünce bir dönüp bakmaz ki? Geçtiğimiz senelerce Toyota Supra’nın yeni nesli tanıtılmıştı. Her ne kadar BMW’nin yeni Z4 modeli ile aynı platformda üretilen bir model olsa da tasarımı ve teknolojisi ile büyük beğeni kazanmıştı.

Şimdi yeni nesil Supra, altı silindirli motoru, yeni altı ileri şanzımanı ile birlikte özel Matte White Edition versiyonuna kavuşuyor. Bu versiyon öyle özel ki Toyota bu güzellikten sadece 50 tane üretecek ve satın almak isteyenler Toyota tarafından yapılacak çekilişle satılacak.

Sınırlı sayıda üretilecek olan yeni model, Metalik Çığ Beyazı renginde tanıtıldı. İç mekan ise taba rengine benzer bir renkle donatmış. Ayrıca bu versiyona olan gösterge panelinin yolcu tarafına bakan kısımda, Matte White Edition rozeti de bulunuyor.

Supra Matte White Edition modeli, Japonya’da 7.890.000 yen fiyatında çıkış yapacak. Bunu dövize çevirdiğimizde güncel kurla yaklaşık 57 bin dolar yapıyor. Karşılaştırma yapmak isterseniz eğer altı vitesli, altı silindirli standart bir Toyota Supra’yı şu an 52 bin dolara satın alabilirsiniz.

Japonya’da tanıtılacak model için, meraklıları ve otomobil severler hem modeli satın almak hem de canlı canlı görebilmek için 20 Temmuz – 21 Ağustos arasında yapılacak etkinliğe başvuracaklar. Teslimatlar ise ekim ayında başlayacak.

Toyota, 2023 model Supra’nın manuel vitesle geleceğini geçtiğimiz Nisan ayında doğrulamıştı. Manuel Supra modellerinde arkada kırmızı renkli bir formda Supra yazısı bulunacak.

Modellerde şu an Alcantara sarılı ve deri karışımlı vites topuzu, 12 hoparlörlü JBL ses sistemi var ve Toyota bunlardan sadece 500 adet üretecek.

ABD’de satılacak olan Supra modellerinin direksiyonlarında ise Toyota tarafından yapılmış bazı ince ayarlar var. Ayrıca tekerlek dönüş derecesinde büyük bir fark yaratan Hairpin+ teknoloji de bulunuyor.

Ayrıca Toyota’nın yüksek performanslı, GRMN versiyonunda bir Supra üzerinde çalıştığı da söyleniyor.