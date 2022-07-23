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Gücün adı: Ford F-150 Raptor R

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Ford, Şubat 2021’de üçüncü nesil F-150 Raptor’u tanıttığında ilk sorumuz, “V8 Motor nerede?” olmuştu. RAM TRX modelinin, Ford’un uzun zamandır dominant olan bir klasmandan pay almasıyla birlikte Ford’un yeni Raptor’da yeni ve güçlü bir V8 motor kullanacağı beklentisi vardı.

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Gücün adı: Ford F-150 Raptor R


17 AY SONRA İSE İŞTE KARŞINIZDA FORD RAPTOR R
Ford sekiz silindirli bir Raptor’un üretileceğini doğruladı. Ve doğrulamanın ardından çıkan dedikodulara göre, kaputun altına girecek olan V8 motor ile ilgili bazı fikir ayrılıkları bulunuyordu.
Bazıları atmosferik ve 7.3 litrelik “Godzilla” lakaplı motorun kullanılması gerektiğini düşünürken bazıları da 5.2 litrelik süper şarjlı V8’in kullanılabileceğini söylüyor.
GT500 modelinde kullanılan V8 motoru 760 beygir gücü ve 847 Nm tork üretebiliyor. Ford bu motorda bazı iyileştirmeler yaparak “Predator” lakaplı V8’i yeniden kalibre etti ve sonucunda Raptor R için uygun bir V8 motor bulunmuş oldu. Artık 867 Nm tork üretebiliyor ve bu torku 4250 ila 5.000 devir aralığında kullanabiliyor. Bu da neredeyse bütün devir aralığında çok yüksek tork üretmesi demek. Ford bu işi ilginç bir şekilde çözmüş. Predator lakaplı V8 modelinin 2.65 litrelik süperşarj cihazını yeniden kalibre etmişler ve GT500’de 80 mm olan kasnağı küçülterek yerine 74 mm’lik bir kasnak geliştirmişler.
Tabii V8 motor ekstra ağırlıkta demek. Ford temsilcilerinin Motor1 ile yaptığı söyleşide Raptor R modelinin sadece 2699 kg olacağı bilgisini aldık. Bu V6 Raptor modelinden yalnızca 45 kg daha ağır demek. Bu arada RAM TRX’ten ise 181 kg daha hafif olması demek.
Tabii kaputun altındaki işler bununla sınırlı kalmıyor. Yeni bir yağ soğutucusu ve filtresi, daha serin bir yağ karteri ve daha geniş bir havalandırma ızgarası. Ayrıca V8 motora bunlarla birlikte bazı ufak sihirli dokunuşlarda yapılmış durumda.
Normalde kalibre edilen bu V8 motor Tremec kaynaklı çift kavramalı şanzıman ile kullanılıyor. Ancak Raptor R gerçekten ağır işlerin otomobili ve daha güvenilir bir şanzımana ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı ise standart Raptor’un 10 ileri vitesli sistemiyle gideriyorlar. Dişli oranları da standart Raptor modeliyle aynı kalacak tabii ki.
Raptor modeline yeni bir V8 geldi diye Ford’un tekerleği yeniden icat etmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Çünkü motorun standart Raptor’a göre ekstra ağırlığını yönetmek için biraz daha sert ön yayların yanı sıra, ultra yetenekli süspansiyon sistemi ve sürüş modları temel Raptor modeli ile birebir aynı. Ford 37 inç lastikleri ise standart hale getiriyor ama Raptor V6 modelinde opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bu nedenle engebeli arazide oldukça başarılı bir model beklememiz gerekiyor şimdiden. Ancak V8 motorlu Raptor R modeli için daha radikal değişiklikler yapılmamış.
 
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