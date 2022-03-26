Tamamen elektrikli Porsche 718 için 2025 yılı işaret edildi



Porsche'nin hali hazırda yeni nesil otomobillerinin yalnızca EV olarak geleceğini duyurduğundan, içten yanmalı motora sahip bir 718 Boxster/Cayman almak için şu aralar son fırsat diyebiliriz. Öyle ki bu açıklama, şirketin yıllık konferansında yapılmasının ardından kulislerde adeta bomba etkisi yarattı. 2025 yılında hayatımıza girmesi beklenen tamamen elektrikli versiyonu için çalışmalar hızlandı zira...

Porsche'nin Taycan ve gelecek yıl göreceğimiz Macan'dan sonraki üçüncü EV'si olan sıfır emisyonlu 718 ikilisi, firmanın PPE mimarisine dayan ilk otomobilleri olacak. KKD platformu, şu sıralar bahsettiğimiz araçların muadili olan Q6 E-Tron'u piyasaya sürmeye hazırlanan Audi ile geliştiriliyor.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki marka, Eylül 2021'de IAA Münih'te, Mission R'yi yalnızca piste özel bir konsept otomobil olarak tanıtmıştı. Üretim versiyonunun konsept araç gibi bir güç vermesini beklemiyoruz, dolayısıyla 1.000 beygir gücü şimdiden sizi tatmin etmeli.

Mission R ile ilgili bilgileri de hemen verelim. Kendisinin azami hızı 300 km/sa olarak ölçülüyor ki, 0'dan 100 km/sa hızlanması sadece 2.5 saniyede yapıyor. Bir çift elektrik motorun ile 690 beygir gücü sağlayan ve dört tekerlekten çekişe sahip bu konsept, yalnızca 1.500 kilogram ağırlığında.

Aslında Yeni nesil Macan, 911 Hybrid ve 718 Boxster / Cayman'a şöyle bir baktığımızda, onların Porsche'nin çevreci hedeflerine ulaşmasında büyük pay sahipleri olacağını söyleyebiliriz. Marka 2025 yılına kadar yıllık satışlarının yüzde 50'si hibrit ve tamamen elektrikli otomobiller tarafından yapılmasını istiyor. 2030 yılına kadar ise ürün gamının yüzde 80'inin sadece EV'lerden oluşması isteniyor...

