Sizin Dünyanız: Serpilcan Akçay

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Sevgi dolu.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Evimde vakit geçirmeyi seviyorum. Evim benim dünyam.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Savaş ve terör birde katledilen kadınlar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Benim üzerimden pirim yapanlar
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Erken kaybettiğim ailem ile yitip giden anılarım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Her gün sağlıklı uyanmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Onkolojik tedaviden sonra iyisin raporu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Mesnevi ve Kuran-ı Kerim.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Roman müzikleri ve ayrıca tempolu oynarım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Yüzüklerin Efendisi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Bileklik.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadıklarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kaktüs ve çiçek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Gereğinden fazla iyi niyetli olmam.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dürüstlüğüm ve vicdanım.
OLMASA DA OLUR...
Ayna ve tarak.
OLMAZSA OLMAZ...
Tespihim ve gözlüklerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hiç mütevazilik yapmayacağım pişirdiğim yemeklerin hepsi iyidir. Harika bir aşçıyım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Barış, huzur ve hastalık olmayan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Her şey. Benim için ask önce Yaradan’a sonra eşime ve kainata asığım.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Japonya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Umreye gitmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sizi çook seviyorum ve iyi ki varsınız diyorum… Bir kez daha Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların misafirperverliğini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim… Görüşmek üzere.
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