Sizin Dünyanız: Serpilcan Akçay

Bugünkü konuğum yaşama umudunu hiç kaybetmeyen, Tanrının yarattığı herşeyi gönülden seven ve bunu söylemekten asla gocunmayan, ikinci şanslara yürükten inanan bir kadın Serpilcan Akçay

Sevgi dolu.Evimde vakit geçirmeyi seviyorum. Evim benim dünyam.Savaş ve terör birde katledilen kadınlar.Benim üzerimden pirim yapanlarErken kaybettiğim ailem ile yitip giden anılarım.Her gün sağlıklı uyanmak.Onkolojik tedaviden sonra iyisin raporu.Mesnevi ve Kuran-ı Kerim.Roman müzikleri ve ayrıca tempolu oynarım.Yüzüklerin Efendisi.Bileklik.Kullanmadıklarım.Kaktüs ve çiçek.Gereğinden fazla iyi niyetli olmam.Dürüstlüğüm ve vicdanım.Ayna ve tarak.Tespihim ve gözlüklerim.Hiç mütevazilik yapmayacağım pişirdiğim yemeklerin hepsi iyidir. Harika bir aşçıyım.Barış, huzur ve hastalık olmayan bir dünya.Her şey. Benim için ask önce Yaradan’a sonra eşime ve kainata asığım.Atatürk.Japonya.Umreye gitmek.Sizi çook seviyorum ve iyi ki varsınız diyorum… Bir kez daha Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların misafirperverliğini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim… Görüşmek üzere.