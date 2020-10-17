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Dacia Spring Electric, Avrupa'nın en ucuz EV'si olma hedefinde

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Uzun süredir merakla beklenen Dacia'nın ilk elektriklisi Spring sonunda ortaya çıktı. Daha önce konsept formu ile bizleri selamlayan elektrikli model, Avrupa'nın en ucuz EV modeli olma sloganı ile yollara çıkacak.

Dacia Spring Electric, Avrupa'nın en ucuz EV'si olma hedefinde
 
 
 
Otomobil dünyasını yakından takip eden okuyucularımız aracın Çin'e özel Renault City K-ZE modeline olan benzerliğini fark edecektir. Dacia'ya özel ızgarası ve ışıklandırma takımları ile kendini K-ZE'den ayırt eden Spring, geri kalan tüm detaylarını 2019 yılında tanıtılan Fransız kardeşinden alıyor. Şimdilik fiyatı belli olmayan aracın ikizi olan K-ZE'nin Çin'de 9000 dolardan satıldığını hatırlatmakta fayda var. Yani Spring, bundan da ucuz olacak gibi görünüyor.
Ekonomik bir tercih olmayı amaçlayan Spring'in içerisinde de, tahmin edebileceğiniz gibi, pek fazla donanım yok. 3.5 inçlik dijital gösterge paneli sunan aracın geri kalan tüm sistemleri fiziksel olarak kontrol ediliyor. Fakat Dacia, opsiyon listesine 7.0 inçlik dokunmatik bir bilgi eğlence sistemi de sunmuş -ki bu sistem Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile geliyor.
Elektrikli Rumen'in güvenlik sistemleri ise oldukça geniş. Kabin içerisinde bol bol hava yastığı sunan model bazı yol tutuş ve kontrol sistemlerine sahip. Acil durum fren sistemi ön kısımdaki sensörleri kullanarak çarpışma anını sezerek fren yapabiliyor. 
Sadece tek bir elektrikli motoru bulunan Spring Electric, toplamda 44 bg güç ve 125 Nm tork üretebiliyor. 26.8 kWh'lık bir batarya kullanan aracın WLTP döngülerinde yapılan testleri sonucunda 225 kilometre menzile ulaştığı gözlemlenmiş. Eco düğmesini kullanarak bu menzili yüzde 10 oranında artırmanın da mümkün olduğunu paylaşalım. 100 km/sa azami hıza sahip olan model, 30 kW'lık terminallerde bir saatten az sürede şarj edilebiliyor.
Dacia Spring Electric, 2021 yılının bahar aylarında siparişe açılacak. Rumen marka, daha önce yapılan açıklamada Spring'in Türkiye’ye geleceğini de ifade etmişti. Tabii bu modelin ülkemizdeki fiyatlarını tahmin etmek şimdilik çok zor.
 
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