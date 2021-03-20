Skoda’nın yeni kompakt crossover'ı Kushaq

VW Grubu bünyesindeki başarılı Çekyalı marka Skoda, zaman zaman bölgesel araçlar da üretmeye başladı. Bunlara örnek olarak Çin'e özel üretilen Kamiq GT ve Kodiaq GT adlı spor görünümlü versiyonları gösterebiliriz.



Skoda şimdi de Hindistan'a özel bir model ortaya koydu. Uzun zamandır ipucu (teaser) görselleri paylaşılan Kushaq isimli bu kompakt crossover, daha önceki yıllarda Vision IN konsepti olarak karşımıza çıkmıştı. Aracın seri üretim versiyonunun da bu konsept versiyona bir hayli sadık kaldığını görebiliyoruz.

4.221 mm uzunluk, 1.760 mm genişlik ve 1.612 mm yükseklik değerlerine sahip olan Kushaq'ın Avrupa'daki Kamiq modelinden biraz daha kısa ve biraz daha dar olduğunu görüyoruz. Fakat Kushaq'ın yükseklik değeri Kamiq'ten biraz daha fazla. Aracın yerden yüksekliği de yine Kamiq'e göre biraz fazla tutulmuş. Bunun sebebi de Hindistan'ın bozuk yolları için özel olarak tasarlanmış süspansiyon sistemi oluyor. Aracın görünüm anlamında Kamiq'in Scoutline versiyonunu andırdığı da görülüyor.

Aracın görüntülerde yere alan Honey Orange adlı turuncu renginin de Hindistan'a özel yeni bir renk olduğu belirtiliyor. Bu lansman aracının jantları 17 inç'lik jantlar iken, daha alt versiyonlarda 16 inç'lik jantlar sunuluyor. Skoda, bu araca özel olarak yeni bir kırmızı renginin bulunduğunu da belirtiyor.

Aracın kabinindeki yerleşim de yine dış tasarımı gibi Kamiq'ten pek uzak değil. Skoda'nın yeni çift kollu direksiyon simidini de görüyoruz. Kamiq'ten farklı olan kısımlar arasında bir de daha fazla dijitalleşmiş klima kontrolleri yer alıyor. Tabii bunun üst versiyonlar için geçerli olacağı şüphesiz.

Skoda'nın diğer birçok modelinde olduğu gibi Kushaq'ta da oldukça geniş bir iç hacim sunulması için gayret gösterilmiş. 2.651 mm'lik aks mesafesi ile sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olan araç, bu sayede iyi bir iç hacim sunabiliyor. Aracın 60:40 oranında katlanabilir koltuklarla büyütülebilen bagaj hacminin standart hacmi ise 385 litre olarak açıklanıyor. İç mekandaki depolama alanlarının da toplam 26 litre hacim sunabildiği belirtiliyor.

Araçta üst versiyonlarda alınabilecek donanımlar arasında LED ambiyans aydınlatması, soğutmalı deri ön koltuklar, 10 inç'lik multimedya ekranı (standart versiyonlarda 7 inç boyutunda), gelişmiş ses sistemi gibi özellikler yer alıyor. Gelişmiş ses sisteminin, bagajdaki stepnenin ortasına yerleştirilen bir subwoofer'a sahip olduğu da belirtiliyor. Bu sistemi ülkemizdeki Skoda, VW ve SEAT modellerinin çoğunda opsiyon olarak görebiliyoruz.

Skoda Kushaq'ın gücü ise 1.0 TSI üniteden geliyor. 3 silindirli turbo benzinli bu motor, 115 beygir güç ile 175 Nm tork üretiyor ve 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile alınabiliyor. Daha fazla güç isteyen müşteriler için 1.5 TSI ünite seçeneği de sunulmuş. Bu motor da ülkemizden de birçok modelden tanıdığımız üzere 150 beygir güç ile 250 Nm tork üretiyor. Bu motorun şanzıman seçenekleri de 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzıman olarak belirtilmiş.

Aracın motor ve şanzıman seçenekleri etkilemeksizin tüm versiyonlarında önden çekişli olarak sunulduğunu da öğreniyoruz. Aracın Hindistan'da satışına Haziran ayı civarında başlanacağı da açıklandı.

