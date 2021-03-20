Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor

Koreli markanın yeni EV modeli "tam manasıyla" ay sonunda geliyor





Kia, geçtiğimiz gün ilk elektrikli crossover modeli EV6'yı dünyaya sergiledi ancak Koreli marka henüz herhangi bir teknik detay paylaşmadı. Firma tarafından yapılan yeni duyuruya göre "gerçek" lansman 30 Mart 2021'de Türkiye saati ile 11:00'da düzenlenecek.

Şimdilik sadece tasarımı gösterilen EV6'nın teknik verileri bahsi geçen lansmanda paylaşılacak. Hyundai-Kia Grubu'nun E-GMP adı verilen yeni modüler elektrikli araç platformundan yükselecek olan EV6 birden fazla güç, batarya ve menzil seçeneğiyle satışa sunulacaktır.

Hatırlarsanız Hyundai Ioniq 5 de bu altyapı mimarisini kullanıyordu ve 480 km'ye kadar menzil sunuyordu. EV6'da bu rakam biraz daha düşük olacaktır ancak Koreli crossover'ın kuzeni gibi 170 ile 300 bg arasında değişen güç, 58 ve 73 kWh batarya seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.

2007'den beridir kullanılan "Kaplan Burnu" isimli ön ızgara dizaynından vazgeçen EV6, çok daha basit ve sade bir ön yüze sahip. Çamurluklar ile birleşen farlar ile donatılan EV6'nın dik ön camı, eğimli C sütunu ve yere yakın görüntüsü markanın gelecek modellerine de ışık tutabilir.

Birçok markada olduğu gibi boydan boya uzanan LED stop lambalarına geçiş yapan Kia, farklı olarak bu parçayı da arka çamurlukla birleştirmiş. Burada da durmayan Koreli marka, iki çamurluk arasına stop lambalarının devamı gibi duran bir eklenti koymuş.

Biri multimedya biri dijital gösterge paneli olan iki ekrana sahip olan yeni Kia EV6'nın teknik detaylarını ve öne çıkan donanımlarını öğrenmemize 2 haftadan az bir süre kaldı.

