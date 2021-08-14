ABD’de düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası kapsamında kullanıcılar ile buluşacak olan otomobilden sadece 350 adet üretilecek

Uzun süren teaser kampanyasının ardından Acura, NSX Type S'in örtüsünü resmen kaldırdı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası kapsamında kullanıcılar ile buluşacak olan otomobilden sadece 350 adet üretilecek. Bu modellerin 300'ü ise ABD'ye özel olacak.

Standart NSX'in üstüne çıkan verileri ile dikkat çekiyor Type S. Kardeşi ile aynı 3.5 litrelik çift turbolu V6 motoru ve üç elektrikli üniteyi kullanan canavar toplamda 610 bg güç ve 667 Nm tork üretebiliyor.

Acura mühendisleri bu artış için önce turboları masajlayarak yüzde 6'lık bir basınç artışı sağlamış. Motorun içerisinde yeni yakıt enjektörleri ve soğutucular da bulunuyor. Modelin elektrikli yanında ise bataryaların büyüdüğünü ve çıkış gücünün artırıldığını görüyoruz.

Type S takısı ile gelen bir diğer yenilik ise 9 ileri vitesli DCT şanzıman. Şanzımanın geçişleri eskisinden çok daha hızlı ve yeni Rapid Downshift modu ile vites düşürürken daha konforlu bir sürüş elde edebiliyorsunuz.

Type S, beş kollu jantları ile dikkat çekiyor. Aracı satın almak isteyen kullanıcıların Lightweight Package isimli opsiyon kutusunu işaretlemesi halinde karbon seramik frenler, karbon fiber motor kapağı ve karbon fiber iç donanım gibi daha hafif donanımlara kavuşuyor. Bu paket sayesinde aracın 26.2 kilogram hafiflediğini de belirtmiş Acura.

NSX Type S'in satışlarına şu andan itibaren başlayan üretici, satış fiyatının 169.500 dolar olduğunu duyurdu. Eğer Lightweight Package opsiyonunu tercih ederseniz 182.500 dolara çıkıyor bu fiyat.



