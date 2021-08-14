Audi'nin geleceği: Audi Skysphere

Yeni ortaya çıkan Skysphere, Audi'nin geleceğini belirleyecek olan üç konseptten biri. Tasarımıyla geleneksel GT otomobilleri hatırlatmayı amaçlayan model, aynı zamanda Alman üreticinin gelecekteki modellerine ışık tutacak.

Yeni ortaya çıkan Skysphere, Audi'nin geleceğini belirleyecek olan üç konseptten biri. Tasarımıyla geleneksel GT otomobilleri hatırlatmayı amaçlayan model, aynı zamanda Alman üreticinin gelecekteki modellerine ışık tutacak.

Ön kısımda ince farları ile dikkat çeken Skysphere, sahte bir Singleframe ızgara ile tamamlamış bu bölgeyi. Bildiğiniz üzere elektrikli otomobiller hava akışına, dolayısıyla ızgaraya, gerek duymuyor. Fakat üretici bu tasarımı estetik anlamda "devamlılık" hissi yaratabilmek adına koruyacak.

Aracın arka tarafına geldiğimizde ise yuvarlak hatların kaybolduğunu ve daha köşeli bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Audi bu tasarımın, 1930'lı yıllardaki teknelerden alındığının altını çiziyor. Bu bölgeyi modernize eden dokunuş ise uzun LED ışık barından gelmiş.

Şimdi de aracın iç kısmını inceleyelim. Aracın dışında olduğu gibi, iç kısmı da fütüristik bir tasarıma sahip. Günümüz otomobil endüstrisinin tasarımlarını bir adım öteye taşıyan Alman üretici, aracın ön konsolunu ekranlar ile donatmış durumda.

Skysphere'in dikkat çeken bir diğer özelliği de -geleceğimizin olmazsa olmazı- otonom sürüş desteği olacak. Fakat kullanıcılar istedikleri takdirde 632 bg güç ve 750 Nm tork üretebilen modelin sürüş dinamiklerini test edebilecek. 1.8 ton ağırlığa sahip modelin 0-100 km/sa hızı tamamlaması sadece dört saniye sürüyor.

Son olarak Audi, aracın 80 kWh bataryaya sahip olacağını açıkladı. Bu da Skysphere’ın tam dolu en verimli modu olan GT modunda 500 km yol kat edebileceğini gösteriyor.

