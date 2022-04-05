Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 22 Eylül 2013 Pazar günü, Özyalçın Construction’ın kurucusu, kulübün üyesi merhum Oğuz Özyalçın anısına ölümünün birinci yılında, klasik otomobil rallisini düzenledi.İlerleyen yıllarda geleneksel hale gelecek olan Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs’ın katılımı en çok olan ralliler arasına adını yazdırmıştır.Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2013 sezonunun 6. yarışı olarak düzenlendi. 22 Eylül 2013 Pazar günü saat 09:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünde toplanmaya başlayan klasik severler start saatini beklemeye başladılar. Saat 10:00’da verilen start ile ralli heyecanı da başlamış oldu.Klasik Otomobiller saat 10:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünden start almasıyla birlikte Çatalköy, Arapköy Beşparmak, Alevkayası, Değirmenlik, Haspolat, Taşkent, Dikmen ve Boğaz’dan geçip yaklaşık 13:00 sularında Girne’deki Eziç Premier’e vardılar.Finish yerine gelmeden klasik otomobiller 71 km ve 3 özel etap geçtiler. Birinci özel etap start saatinden 25 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 50 dakika sonra, üçüncü ve son özel etap ise start saatinden 130 dakika sonra geçildi.Finish yerine tüm klasik otomobillerin gelmesi ile birlikte öğlen yemekleri yenmeye ve sonuçlar beklenmeye başlandı. Yemekler yenildi, sonuçlar açıklandı ve ödül törenine geçildi.Ödül töreninde Genel Klasman dışında, E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Eski Otomobil, En Küçük Otomobil ve En Genç Yardımcı Sürücü olmak üzere 9 kategoride kupalar verildi.Haftaya 16-17 Kasım 2013 günü yapılan III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi birinci günü.