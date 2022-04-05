Sıcak ve tozlu hava bezdirdi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ilkbahar aylarından Nisan ayının ilk günlerini geçirdiğimiz bugünlerde adeta yaz sıcaklarını yaşadığımıza dikkat çekerek görüşlerini paylaştılar.



Nisan ayının ilk günlerinden itibaren 28-30 santigrat derece sıcaklıkların hakim olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, geçmiş yıllarda en fazla 25 santigrat derecelere kadar yükselen Nisan ayı sıcaklıklarının neden bu kadar yükseldiğini sorguladılar.

Gündüzleri yüksek sıcaklık ve geceleyin ise düşen sıcaklıklar nedeniyle insan vücudunun dengesizlikten dolayı hasta olduğunu belirten vatandaşlarımız, herkesin ne yapacağını şaşırdığını ifade ettiler.

Bu aylardaki sıcak havalardan dolayı vatandaşların iş yapmadan adeta yorgunluktan ölecek gibi olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, bugünlerde yaşanan bu sıcaklıklarla yaz aylarını düşünmek bile istemediklerini sözlerine eklediler.

Sıcak havayla birlikte tozlu havanın da kendini göstermesinden dolayı birçok vatandaşın alerji olduğunu da ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, özellikle dışarda çalışan kişilerin çok dikkatli olması gerektiğini sözlerine eklediler.

