Nissan'ın yeni Z modeli ortaya çıktı

Nissan, seri üretime yakın Z Proto konseptiyle yarım asırlık Z geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Nissan, 50 yıl önce 240Z ile başlayan Z model serisinin devam edeceğini Z Proto adını verdiği yeni konseptiyle ortaya koyuyor. Markanın geçmişteki Z modellerinden izler taşıyan konsept otomobil, seri üretime yakın bir görünüme sahip.Nissan 370Z'in halefi olsa da, daha çok orijinal 240Z, 300ZX ve 350Z modellerinden izler barındıran Z Proto konsepti retro tasarım detaylarıyla geçmişi günümüze taşıyor. Öne doğru belirgin bir eğimle alçalan uzun motor kaputu ve far yerleşimiyle orijinal modele gönderme yapan otomobil, dikdörtgen formlu ön ızgarasıyle 350Z'i, siyah bir panelin altında yer alan stop grubuyla ise 300ZX'i hatırlatmakta. Açık sarı gövde renginin de 240Z'den geldiğini söyleyebiliriz. 19 inçlik jantların üzerinde duran Z Proto'daki karbon fiber detaylar ise günümüz spor otomobillerinin olmazsa olmaz bir detayı.Nissan Z Proto'nun iç mekanı ise dışı kadar retro değil. Tıpkı öncüleri gibi iki kişilik olan kabin son derece sade ve sportif bir ortam sunuyor. Z amblemli üç kollu direksiyon simidi, sarı şeritli deri-alkantara karışımı spor koltuklar ve alkantara kaplamalar ile son derece çekici bir ambiyans yaratılmış. Z Proto'nun kabini, 12.3 inç'lik dijital gösterge paneli ve 9 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi gibi günümüze uygun teknolojiler de barındırıyor.Nissan Z Proto'nun motor kaputunun altında, arka tekerleklere güç aktaran çift turbo beslemeli V6 motor görev yapıyor. Teknik detayları henüz açıklanmayan bu motorun yaklaşık 400 beygir gücünde olacağı tahmin ediliyor. Spor otomobil meraklılarının karşısına manuel şanzımanla çıkan Z Proto'nun seri üretimde otomaitk şanzımanlı versiyonu da olacaktır.Nissan CEO'su Makoto Uchida, Z Proto ile ilgili olarak; "Z, en saf haliyle sürüş keyfini temsil ediyor. İlk nesilden beri, dünyanın dört bir yanındaki otomobil tutkunlarının kalbini fethetti. Bu yüzden bugün otomobil tutkunlarına şunu söyleyebilmekten çok heyecan duyuyoruz: Evet, bir sonraki Z geliyor!" ifadelerini kullandı.