Jimny'ye ticari araç kimliği



Suzuki, sıkılaşan emisyon standartlarına uyum sağlamak amacıyla Jimny modelinin arka koltukları olmayan hafif ticari versiyonunu bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor. 2021 yılında yollara çıkacak olan ticari Jimny, standart model ile hemen hemen aynı görünüme sahip olacak. Bununla birlikte alüminyum alaşım jant ve siyah tavan opsiyonu ticari modelde sunulmayabilir.

Jimny'nin ülkemizde de satılan binek versiyonu arka koltukları yatırıldığında maksimum 830 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Ancak hafif ticari ruhsatlı versiyonda arka koltuklar bulunmayacağı için hacim 863 litreye çıkıyor ki bu da aracın 33 litre daha fazla yükleme alanı sunacağı anlamına geliyor.

Hafif ticari Jimny haberi ülkemizdeki Suzuki meraklılarını da heyecanlandıracak. Çünkü bu küçük SUV'un fiyatı yüzde 80 ÖTV ile son dönemde 350 bin TL seviyesine ulaşmış durumda. Hafif ticari kimliğine sahip Jimny'nin Türkiye pazarındaki fiyatı ise muhtemelen 200 bin TL seviyelerinde olacak.

