Nissan'ın elektrikli SUV modeli Ariya görücüye çıktı

Nissan'ın yeni logosunun göründüğü ilk model olan Ariya marka için yeni bir sayfa açıyor

Nissan %100 elektrikli Ariya modelini Yokohama’daki dijital bir etkinlikte tanıttı. Nissan’ın dönüşümünde önemli bir adımı temsil eden Ariya, markanın 18 ayda 12 yeni model sunma planının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Ariya’nın çarpıcı görünümü, Nissan’ın yeni tasarım dili olan Zamansız Japon Fütürizmi'ni temsil ediyor. Otomobil ayrıca yenilenen Nissan logosunun göründüğü ilk otomobil olma özelliğine de sahip. Nissan'ın yeni nesil müşteriler için yenilik yapmayı sürdürme kararlığını sembolize eden bu logo, yeni tanıtılan veya yenilecek olan modelleri süsleyecek.

Ariya, yüzde 100 elektrikli güç aktarma organı ile etkili bir hızlanma ile yumuşak ve sessiz bir çalışma vaat ediyor. Otonom sürüş teknolojisi ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle sunulacak olan otomobilin tahmini menzilinin ise yaklaşık 610 kilometre olacağı açıklanıyor.

Otomobilin tamamen elektrikli aktarma organları, mükemmel güç aktarımı, şarj yetenekleri ve yüksek menzili bir araya getiriyor. Ariya, iki tekerlekten veya e-4ORCE tamamen dört tekerlekten çekişli versiyonlar ve iki farklı pil boyutu sunuyor. Otomobildeki e-4ORCE dört tekerlekten çekişli kontrol sistemi, güçlü performansı tüm hava koşullarıyla dengeliyor. Sistemde ikiz elektrikli motorlar görev yapıyor. Nissan Ariya'nın 63 kWh'lik versiyonu evde şarj için 7,4 kW'lik bir şarj kablosu taşırken, 87 kWh'lik versiyonda ise 22 kW'lik 3 fazlı bir şarj cihazı bulunuyor. Ariya, 130 kW'a kadar hızlı şarjı da destekliyor.

Ariya ayrıca bugüne kadar üretilmiş en teknolojik Nissan modeli olarak tanımlanıyor. Otomobilde ProPILOT 2.0 gelişmiş sürücü yardım sistemi, ProPILOT Uzaktan Park ve e-Pedal özellikleri bulunuyor. Nissan’ın Güvenlik Kalkanı sistemine de sahip olan Ariya, Akıllı Çevresel Gözleme, Akıllı Ön Çarpışma İkazı, Akıllı Acil Durum Freni ve Arka Otomatik Acil Durum Frenleme teknolojisi sunuyor.

Gelişmiş bağlanabilirlik teknolojilerine de ev sahipliği yapan Ariya'daki tamamen yeni insan-makine arayüzü, müşterilerin araç ayarlarını düzenlemek için günlük konuşmalarını kullanmalarını sağlıyor. Kablosuz aygıt yazılımı güncellemeleri de sunan Ariya ayrıca, müşterilerin hayatlarını basitleştirmek ve organize etmek için Amazon Alexa’yı da bünyesinde barındırıyor.

Nissan Ariya'nın 2021'in ortalarında Japonya'da satışa sunulması planlanıyor. Japonya fiyatının yaklaşık 5 milyon yen olacağı belirtilen Ariya'nın 2021 yılı sonunda ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'de satışa çıkması planlanıyor. Nissan, elektrikli ve e-POWER teknolojili modellerinin satış adetlerinin 2023 mali yılı sonuna kadar yılda 1 milyonu aşmasını hedefliyor. Şirket bu tarihe kadar 20 pazarda 20’den fazla modelle birlikte otonom sürüş teknolojilerini tanıtmayı ve bu sistemlerle donatılmış 1,5 milyondan fazla otomobili satmış olmayı hedefliyor.