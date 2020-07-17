Kıbrıs'tan acı haber! 1 asker şehit oldu

Kuzey Kıbrıs’ta vatani görevini yapan Muğlalı er Mutlu Kartiz, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçirmesi nedeniyle şehit oldu.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden ve Kıbrıs’ta şehit olduğu öğrenilen Mutlu Kartiz'in ailesine acı haberi Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Muğla Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu iletti. Acı haberi alan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken şehidin Ortaköy’deki evine Türk bayrağı çekildi.
23 yaşındaki Kartiz'in çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçirmesi nedeniyle şehit olduğu öğrenildi.