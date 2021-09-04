Mercedes’in en güçlü AMG’si: GT 63 S E Performance

1.400 Nm tork üretebilen bu canavar şimdiden Mercedes-AMG'nin en güçlü modeli olmayı başardı



Mercedes-AMG GT ailesindeki karmaşıklık bir türlü sona ermiyor. Hatta bu karmaşıklığı çözmek yerine kafaları iyice karıştırmayı amaçladığını düşündüğümüz Mercedes, bu kez de "Mercedes-AMG GT 63 S E Performance" modelini tanıttı. Bu devasa isimdeki "E" harfi, AMG ailesinin ilk hibrit modelini temsil ediyor.

Peki ama elektrikli AMG ne vadediyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit: Güç! Çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoru; 6.1 kWh'lik bir batarya ile eşleştiren üretici, aracın gücünü 842 bg güce kadar ulaştırmış. 1.400 Nm tork üretebilen bu canavar şimdiden Mercedes-AMG'nin en güçlü modeli olmayı başardı.

Affalterbach mühendisleri, Mercedes-AMG'nin İngiltere'de bulunan Formula 1 ekibinden de yardım almış her konuda. Fakat dikkati en çok çeken detay, ultra hafif batarya paketi oluyor. Sadece 89 kilogramlık ekstra bir ağırlık ekleyen bu tasarım, 205 bg gücü tek başına sunabiliyor. Bataryanın, tasarruf yerine güç odaklı olması ise bu spesifik modelin sadece elektrikli menzilinin 12 kilometre olmasına neden olmuş.

Yalnız yazının başından beri belirttiğimiz gibi, GT 63'ün temelleri "performans" düşüncesi üzerine kurulu. Mühendislerin de bu konuda taviz vermediği teknik verilerden ortaya çıkıyor. Model, 0-100 km/sa hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayabiliyor ve 200 km/sa hıza sadece 10 saniyede ulaşıyor. Bu veriler kendisini ailenin bir önceki reisi GT Black Series Coupe'den bile hızlı yapıyor.

GT 53 ve GT 63'teki sürüş modlarına ek olarak artık Electric modunu da kullanabilecek aracın sahipleri. Sadece elektrikli motoru ile 130 km/sa hıza erişebilen modelin, F1 dünyasından KERS teknolojisini de ödünç aldığını belirtelim. Yani siz fren yaptıkça, aracın bataryaları da kinetik enerji ile dolmaya başlıyor.

Ailenin en hızlısı, bol bol AMG ilgisi görerek gelecek elbette. AMG Ride Control paketi ile gelecek model, adaptif havalı süspansiyonlar ile karşımıza çıkıyor. Bu süspansiyonlar her moda göre değişebildiği gibi manuel olarak da ayarlanabiliyor.

AMG ailesinin yeni yıldızı hakkında bilmediğimiz tek şey ise fiyatı. Almanya sınırlarında Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ yaklaşık 114.489 euro'ya satışta. Yani 63 S de 150.000 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir