Dacia Jogger yüzünü gösterdi

Yeni tasarım dilinden yararlanarak Dacia markasının en şık ürünlerinden biri olmaya gelen Jogger, ideal fiyatı ile geniş ailelerin sevgilisi olacak





Dacia, Logan'ın yerini alacak yeni modelini tanıttı. Yeni tasarım dilinden yararlanarak markanın en şık ürünlerinden biri olmaya gelen Jogger, ideal fiyatı ile geniş ailelerin sevgilisi olacak. 5 ve 7 kişilik versiyonları bulunacak bu yakışıklı, önümüzdeki Kasım ayında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 farklı ülkede siparişe açılacak.

Ön farlar ve stoplar Dacia'nın yeni yeni kullanmaya başladığı Y şeklindeki ışık tasarımını içeriyor. Ön gündüz farları ve kısa farlarda LED üniteler standart olarak sunulacak. Jogger'ınızı donanım paketine göre standart olarak gelen tavan rayları ile alabileceksiniz.

Henüz geçtiğimiz günlerde Duster için de "Extreme" versiyonunu tanıtan Dacia, Jogger'a da aynı adı taşıyacak bir özel versiyon planlıyor. Sınırlı sayıda üretilecek

Kabine adım attığımızda ise bizleri konforlu ve geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Koltuklarda kullanılan kırmızı dikiş detayları Jogger'ın şıklığını artırmış. Modelin en yüksek donanım paketlerinde geri görüş kamerası, iklim kontrolü ve eller serbest anahtar gibi aksesuarlar standart olarak gelecek.

Yine Duster'da karşılaştığımız Media Control sistemi Jogger'ın giriş seviyesi versiyonlarında karşımıza çıkan detaylardan. Fakat donanım paketlerinde yükseldikçe bu tasarım yerini 8 inç dokunmatik ekranlı bir bilgi eğlence sistemine bırakıyor. Bu sistemde Apple CarPlay ve Android Auto desteği de bulunacak.

Gelelim motor seçeneklerine... Dacia Jogger'ın iki farklı motor seçeneği bulunacak ilk günlerinde. Bunlardan benzinli olanı 1.0 litrelik yeni TCe motoru kullanacak. 100 bg güç ve 200 Nm tork üretebilen bu motor 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile donatılmış durumda.

İkinci seçenekte ise Dacia'nın ECO-G adını verdiği LPG'li ünite ile karşılaşıyoruz. Bu ünite aynı benzinli motor ile eşleştirilmiş olsa da tüketimi 100 kilometrede 7.6 litreye kadar azaltıyor. 40 litrelik LPG ve 50 litrelik benzin deposuna sahip bu versiyon toplamda 1.000 kilometre menzil sunuyor.

Henüz fiyat bilgileri açıklanmayan modeli merakla bekliyoruz!



Dacia, Logan'ın yerini alacak yeni modelini tanıttı. Yeni tasarım dilinden yararlanarak markanın en şık ürünlerinden biri olmaya gelen Jogger, ideal fiyatı ile geniş ailelerin sevgilisi olacak. 5 ve 7 kişilik versiyonları bulunacak bu yakışıklı, önümüzdeki Kasım ayında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 farklı ülkede siparişe açılacak.Ön farlar ve stoplar Dacia'nın yeni yeni kullanmaya başladığı Y şeklindeki ışık tasarımını içeriyor. Ön gündüz farları ve kısa farlarda LED üniteler standart olarak sunulacak. Jogger'ınızı donanım paketine göre standart olarak gelen tavan rayları ile alabileceksiniz.Henüz geçtiğimiz günlerde Duster için de "Extreme" versiyonunu tanıtan Dacia, Jogger'a da aynı adı taşıyacak bir özel versiyon planlıyor. Sınırlı sayıda üretilecek Jogger "Extreme"; İnci Siyah, Arduvaz Gri, Aytaşı Gri, Buzul Beyaz ve lansman rengi Terracotta Kahve olmak üzere beş gövde rengiyle satışa sunulacak.Kabine adım attığımızda ise bizleri konforlu ve geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Koltuklarda kullanılan kırmızı dikiş detayları Jogger'ın şıklığını artırmış. Modelin en yüksek donanım paketlerinde geri görüş kamerası, iklim kontrolü ve eller serbest anahtar gibi aksesuarlar standart olarak gelecek.Yine Duster'da karşılaştığımız Media Control sistemi Jogger'ın giriş seviyesi versiyonlarında karşımıza çıkan detaylardan. Fakat donanım paketlerinde yükseldikçe bu tasarım yerini 8 inç dokunmatik ekranlı bir bilgi eğlence sistemine bırakıyor. Bu sistemde Apple CarPlay ve Android Auto desteği de bulunacak.Gelelim motor seçeneklerine... Dacia Jogger'ın iki farklı motor seçeneği bulunacak ilk günlerinde. Bunlardan benzinli olanı 1.0 litrelik yeni TCe motoru kullanacak. 100 bg güç ve 200 Nm tork üretebilen bu motor 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile donatılmış durumda.İkinci seçenekte ise Dacia'nın ECO-G adını verdiği LPG'li ünite ile karşılaşıyoruz. Bu ünite aynı benzinli motor ile eşleştirilmiş olsa da tüketimi 100 kilometrede 7.6 litreye kadar azaltıyor. 40 litrelik LPG ve 50 litrelik benzin deposuna sahip bu versiyon toplamda 1.000 kilometre menzil sunuyor.Henüz fiyat bilgileri açıklanmayan modeli merakla bekliyoruz!