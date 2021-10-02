Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE

Mercedes-Benz'in elektrikli EQ gamının yeni üyesi EQE, 660 km'ye kadar menzil sunuyor





Mercedes-Benz, Münih Otomobil Fuarı'nda elektrifikasyona geçiş stratejesinin bir sonraki aşamasını temsil eden yeniliklerini gün ışığına çıkarıyor. Bunlar arasındaki en önemli model ise hiç şüphe yok ki bir süredir merakla beklenen EQE olacak. E-Serisi'nin elektrikli otomobil dünyasındaki yansıması olarak gösterilse de, tasarımıyla daha çok coupe formlu bir dört kapılı çizgisinde olan otomobil, 215 kW (292 bg) gücünde bir motor ve 660 km'ye varan menzil değeriyle tanıtıldı.

EQE, markanın daha büyük ve lüks elektriklisi EQS'in ardından markanın EVA2 platformunun kullanıldığı ikinci model. Hem siyah ön paneli hem de kısa ön ve arka çkıntıların ortaya çıkardığı siluetiyle EQS ile benzerlik gösteren otomobil, tıpkı EQS gibi optimum aerodinamik verimlilik hedefiyle tasarlanmış. Otomobildeki 19 ve 20 inçlik "aero jant" seçenekleri de bu amaca hizmet ediyor.

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak üretilmiş ilk Mercedes modeli olan EQE, 4946 mm uzunluğuyla EQS'den 270 mm daha kısa. Otomobilin 3120 mm'lik dingil mesafesi ise güncel E-Serisi'nden 80 mm daha uzun.

EQE'nin 1410 mm genişliğindeki "Hyperscreen" panel tarafından domine edilen kabini ise EQS'den aşina olduğumuz bir tasarıma sahip. Mercedes, konu yalıtım olduğunda EQE'nin "sınıfındaki en iyi araçlardan biri" olduğunu iddia ediyor. Çeşitli boşlukları dolduran köpük kaplamaların yanı sıra kapı kolları, aynalar ve pencereler için özel olarak geliştirilmiş contalar ve A sütununun tabanındaki ince trim öğesiyle gürültü seviyesinin minimum seviyeye düşürüldüğü açıklanıyor.

EQE, lansmandan itibaren iki farklı versiyonla sunulacak olsa da, şu an için bunlardan sadece bir tanesiyle ilgili bilgi sahibiyiz. Arkaya monte edilmiş motoru 215 kW (292 bg) güç ve 530 Nm tork verileri sunan EQE 350 ilk açıklanan EQE versiyonu oldu. Bu versiyonun performans detayları henüz açıklanmış değil, ancak Mercedes, motorun mıknatıslarının "yüksek güç yoğunluğu, yüksek verimlilik ve yüksek sabit güç" sağladığını söylüyor. EQE, WLTP döngüsünde 545-660 km arasında menzil sunan 10 hücreli, 90kWh kapasiteli bir lityum iyon batarya ile donatılmış. 170kW'a kadar hızlı şarjı destekleyen bataryaların 15 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 250 km'lik menzil sunması muhtemel görünüyor. Optimum performans için en iyi ısıtma ve soğutma döngülerini belirlemek üzere EV'ye özel navigasyon platformuyla çalışan kablosuz yazılım güncellemeleri sayesinde pilin ömrünün mümkün olduğunca uzatılacağı da verilen bilgiler arasında bulunuyor.

