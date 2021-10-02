2022 Jeep Grand Cherokee görücüye çıktı





2022 Jeep Grand Cherokee, markanın lüks SUV'sinin beşinci nesli için oldukça manidar bir görünümle geliyor. Aracın satışları 2021'in dördüncü çeyreğinde başlayacak, fakat müşterilerin yeni 4xe şarj edilebilir hibrit modeli için 2022'nin başına kadar beklemesi gerektiğini belirtelim. Ayrıca aracı almak isteyenlerin aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda donanım seviyesi -Laredo, Altitude, Limited, Overland, Trailhawk, Summit ve Summit Reserve- mevcut durumda.

Yeni Grand Cherokee'de üç adet güç aktarma organı bulunuyor. Giriş seviyesi modeli, 295 beygir gücü ve 348 Nm tork üreten bir 3,6 litrelik bir Pentastar V6'dan güç alıyor. Neredeyse 2800 kilograma kadar çekme gücü bulunuyor. Alıcılar bunu yükselterek 360 beygir gücü ve 528 Nm tork ile 5.7 litrelik V8 sayesinde yaklaşık 3.200 kilograma kadar çekme sağlayabilirler.

Haberimizin başında bahsettiğimiz 4xe PHEV modelinde Limited, Trailhawk, Overland, Summit ve Summit Reserve donanım seviyeleri bulunuyor. Araç, toplam 378 beygir gücü ve 637 Nm tork üreten elektrik destekli 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindir kullanıyor. 17 kilovat saatlik pil takımı, yalnızca elektrik gücüyle çalıştığı zaman tahmini olarak 40 kilometre menzil sağlıyor. Yaklaşık 2.720 kilograma kadar çekiş sağlayabiliyor.

Aracın boyutundan bahsedecek olursak, iki sıralı Grand Cherokee'nin toplam uzunluğu, üç sıralı Grand Cherokee L'den 28.9 santimetre daha kısa. Uzun aks aralığı ise daha büyük modelden 12,7 santimetre daha azdır. Giden iki sıralı Grand Cherokee ile karşılaştırıldığında, toplam yolcu hacmi -0.11 metreküp- ve kargo alanında -0.04 metreküp- artış göze çarpıyor.

Eğer Off-road yapmak istiyorsanız yöneleceğiniz donanım Trailhawk olmalıdır. Yerden yüksekliği 28,7 cm olan modelde, Quadra-Lift havalı süspansiyon sistemi ve elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaydırmalı arka diferansiyel içeren Quadra-Drive II aktif transfer kutusu bulunuyor. Ben daha çok lüks seviyorum diyorsanız onun da karşılığı mevcut. En üst düzey Summit Reserve'de Palermo deri döşeme ve 950 watt, 19 hoparlörlü McIntosh stereo mevcut. Bizden söylemesi.

Yeni Grand Cherokee'nin, iç mekanında da oldukça yüksek teknoloji kullanılıyor. Dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı için 10.1 inçlik ekranlar mevcut. Ayrıca 10.0 inçlik head-up display de opsiyon listesine eklenmiş durumda. Dileyen alıcılar ön yolcu için 10.25 ekran alabilme seçeneğine de sahipler.

Araç, arka koltuk eğlence sistemi ile araçtakilerin Prime Video içeriklerini izlemesini sağlayan Amazon Fire TV işlevine kavuşuyor. Güvenlik konusunda ise, yeni Grand Cherokee'de aktif frenleme ve yaya/bisikletçi algılama, arka çapraz yol algılama, uyarlanabilir hız sabitleyici, aktif şerit yönetimi, şeritten ayrılma uyarısı, şeritte kalma yardımcısı, gelişmiş fren yardımı, kör- nokta izleme ve park sensörleri bulunuyor. Ek seçenekler arasında ise gece görüş kamerası, kavşak çarpışma yardımı ve uykulu sürücü algılama da mevcut.



