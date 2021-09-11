Mercedes-Benz’den sıradışı bir araç: G-Boss

Mercedes-Benz, henüz çok kısa bir süre önce G-Serisi'nin 2022 model yılını, fabrikadan daha fazla arazi ekipmanı takviyesi yapılmış mevcut bir "Professional Line" kitiyle piyasaya sürdü. Bu hamle beni kesmedi diyenler için, Almanyalı G&B Design'ının size yeni ve oldukça egzotik bir teklifi olacak. Oldukça sıradışı bir gövde ve renge sahip olan, bir G-Serisi olan G-Boss.



Tüm W463 nesli modellerinde mevcut olan yükseltme kitini burada da görüyoruz. Keskin ön rüzgarlığıyla beraber daha agresif bir kaput var. Ayrıca modifiye edilmiş bir radyatör ızgarası ve karartılmış farlar da kendisini belli ediyor. Ön tamponun alt tarafları, uzatılmış yan eteklerle görsel olarak birleşerek ayrı bir hava yakalamış. Keza bu çizgi yeni arka difüzöre kadar devam ediyor. Stepne kapağı ve ayna kapakları ise yüksek kaliteli karbonla kaplanıyor.

Burada çok güzel bir ayrıntı var, hemen paylaşalım. Entegre üç LED ünitesine sahip küçük ve şık tavan spoilerı. Güzel ve ince bir görsel yükseltme olmuş. Hazır dış kısım ile ilgili bilgi verirken, bu Solarbeam'in yarı parlak gövde kaplamasının adeta gözlerimizi kamaştırdığını ekleyelim. Bu araç adeta bir okul otobüsü temasında duruyor.

İç mekanın detaylı fotoğrafları henüz bulunmuyor ancak G&D Design, aynı renk kombinasyonunun iç kısımda da olduğunu söylüyor. Kabinin neredeyse her yüzeyini kaplayan deri ile siyahın ana renk olduğu dikkat çekiyor. Emniyet kemerleri ve koltuklar için dekoratif dikişler yapılmış, severiz. Buradaki sarı vurgular da dış mekanla uyumlu bir atmosfer oluşturmuş. Koltuklar ve kapı panellerinde gördüğümüz baklava desenini öyle güzel bir dokunuş olmuş ki...

Hiçbir mekanik yükseltmenin mevcut olmadığını tekrar belirtelim. Tuning firması, çalışmalarını



Tüm W463 nesli modellerinde mevcut olan yükseltme kitini burada da görüyoruz. Keskin ön rüzgarlığıyla beraber daha agresif bir kaput var. Ayrıca modifiye edilmiş bir radyatör ızgarası ve karartılmış farlar da kendisini belli ediyor. Ön tamponun alt tarafları, uzatılmış yan eteklerle görsel olarak birleşerek ayrı bir hava yakalamış. Keza bu çizgi yeni arka difüzöre kadar devam ediyor. Stepne kapağı ve ayna kapakları ise yüksek kaliteli karbonla kaplanıyor.Burada çok güzel bir ayrıntı var, hemen paylaşalım. Entegre üç LED ünitesine sahip küçük ve şık tavan spoilerı. Güzel ve ince bir görsel yükseltme olmuş. Hazır dış kısım ile ilgili bilgi verirken, bu Solarbeam'in yarı parlak gövde kaplamasının adeta gözlerimizi kamaştırdığını ekleyelim. Bu araç adeta bir okul otobüsü temasında duruyor.İç mekanın detaylı fotoğrafları henüz bulunmuyor ancak G&D Design, aynı renk kombinasyonunun iç kısımda da olduğunu söylüyor. Kabinin neredeyse her yüzeyini kaplayan deri ile siyahın ana renk olduğu dikkat çekiyor. Emniyet kemerleri ve koltuklar için dekoratif dikişler yapılmış, severiz. Buradaki sarı vurgular da dış mekanla uyumlu bir atmosfer oluşturmuş. Koltuklar ve kapı panellerinde gördüğümüz baklava desenini öyle güzel bir dokunuş olmuş ki...Hiçbir mekanik yükseltmenin mevcut olmadığını tekrar belirtelim. Tuning firması, çalışmalarını W463 neslinden her G-Serisi üzerinde yapabileceğinin sinyallerini veriyor.