Subaru Forester'a arazi odaklı yeni versiyon

Geride bıraktığımız haftalarda, Subaru Forester'ın yeni Wilderness Edition adlı versiyonu sıkça konuşuluyordu. Hatta aracın bazı görüntüleri de sızdırılmıştı. Araç şimdi ise resmi olarak tanıtıldı. Aracın ismindeki "Wilderness" yani "Vahşilik" kelimesi ise nasıl bir versiyon olduğu konusunda bir ipucu oluyor.



Arazi odaklı bir Forester versiyonu olan Forester Wilderness Edition; daha belirgin bir ön ızgara, daha belirgin plastik ön çamurluk korumaları, ön tampon ve karter koruması, altıgen LED'li sis farları gibi kısımlarıyla farkını belli ediyor.

Aracın süspansiyon sisteminin değiştiğini ve buna bağlı olarak yerden daha yüksek olduğunu da görüyoruz. Aracın yerden yüksekliği, 1.5 cm kadar artarak 23.5 cm seviyesine ulaşmış durumda. Yerden daha da yüksek bir Subaru isteyenler, 24.5 cm yüksekliğe sahip Outback Wilderness'ı tercih edebilirler.

Forester Wilderness'a dönersek; 17 inç'lik mat siyah jantlar, Yokohama Geolandar arazi lastikleri gibi şeyleri de görüyoruz. Subaru, aracın tavanına bir çadır kurulabileceğini ve tavan raylarının 360 kg'a kadar destek sunduğunu da belirtiyor.

Aracın kabinine bakacak olursak da bu versiyonda suya dayanıklı StarTex koltuklar ve özel logolar ile dikişler görmek mümkün. Bu versiyonda 8 inç'lik dokunmatik multimedya ekranı, Harman Kardon premium ses sistemi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler de yer alıyor.

Forester'ın standart motor seçenekleriyle birlikte sunulacağı belirtilen Wilderness Edition versiyonunun Avrupa'ya veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgimiz yok. Aracın fiyatı ise ABD'de Forester'ın en üst versiyonuna oldukça yakın şekilde konumlandırılmış.

