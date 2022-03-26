Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale

Markanın yeni SUV modeli Grecale, önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir seçeceğe de kavuşacak



Maserati, yeni SUV modeli Grecale’yi gün ışığına çıkardı. Benzinli V6 ve hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan Grecale, ayrıca markanın ilk yüzde 100 elektriklisi olarak 2023 yılında 400V teknolojisiyle yollara çıkması planlanan “Grecale Folgore” adında sıfır emisyonlu bir versiyona da kavuşacak.

“GT”, “Modena” ve “Trofeo” olmak üzere üç farklı versiyon ile satışa sunulan Grecale'nin giriş versiyonu olan GT, 300 beygir gücünde dört silindirli hafif-hibrit sisteme sahipken, Grecale Modena da 330 beygirlik hafif-hibrit sistemle yollara çıkıyor. Serinin en güçlüsü olan Grecale Trofeo ise 530 beygir gücünde V6 motorun sağlamış olduğu üstün performansla, daha çok güç ve adrenalin meraklılarına hitap ediyor. Grecale Trofeo 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 285 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Grecale, sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere, Comfort, GT, Sport, Corsa (sadece Trofeo’da sunuluyor) ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modu sunuyor.

Köklerine sadık bir tasarım sunan Grecale'nin “Modena” versiyonu 4.846 mm uzunluğa, 2.901 mm aks mesafesine, 1.670 mm yüksekliğe ve yan aynalar dahil 2.163 mm genişliğe sahip. Otomobil 1.948 mm'lik arka iz genişliği sunuyor.

Geniş ve konforlu bir iç mekan sunduğu iddia edilen Grecale’nin kabini teknolojik anlamda da göz dolduruyor. Kabinde, 12,3 inçlik boyutuyla bugüne kadar bir Maserati’de kullanılan en büyük multimedya ekranı yer alıyor. Kabinde ayrıca yeni bir dijital saat ve kumanda paneliyle 8,8 inçlik bir başka ekran daha yer alıyor. Grecale’de, arka koltuk yolcuları için düşünülmüş üçüncü bir ekrana da yer verilmiş. Grecale, kabin içerisinde benzersiz bir konfor sunarken aynı zamanda benzeri olmayan bir ses deneyimi de yaşatıyor. Otomobilde üç boyutlu gerçek deneyim sunan Sonus Faber Premium ses sistemine yer verilmiş.

Grecale, yeni bilgi-eğlence sistemi Maserati Intelligent Assistant (MIA) ve isteğe bağlı olarak sunulan Head-up Display de dahil olmak yenilikçi donanımları kullanıcısına sağlıyor. Araç içindeki deneyim, son teknoloji bilgi-eğlence sisteminden ve Maserati Connect ile yönetiliyor. “Maserati Connect Programı” sayesinde gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunan Grecale; kullanıcısına otomobilinin durumunu takip etme imkanı sağlıyor. Maserati Connect aynı zamanda acil durumlarda ve çalınma durumunda yardım sağlayarak güvenliği iyileştiriyor. Kullanıcı, akıllı telefon, akıllı saat veya sanal kişisel asistanlar (Amazon Alexa ve Google Assist) aracılığıyla Connect Uygulaması üzerinden Maserati’siyle her an iletişim kurabiliyor.

