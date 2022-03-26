AMG'nin simgesi Mercedes-AMG G63 Edition 55 görücüye çıktı

Mercedes-AMG G63 Edition 55, AMG'nin 55. yılını kutlamak üzere kendisini gösterdi. Avrupa'da görücüye çıkan bu özel modelin Ekim 2022'ye kadar sipariş verilebileceğini söyleyelim ve hemen detaylara geçelim. G63 Edition 55, "Obsidian Black Metallic" ve "G Manufaktur Opalite White" renkleri ile tercih edilebiliyor. Ayrıca koyu renk sevenler için AMG Gece Paketi ve Gece Paketi II de mevcut durumda.
Kapıların alt kısmında gözümüze çarpan bir çıkartma var ki, orada bir AMG amblemini rahatlıkla görebiliyoruz. Yakıt kapağı kromdur ve AMG markasına sahiptir. İç mekana geldiğimizde, siyah ve kırmızı renklerin bir arada iyi bir ahenk oluşturduğunu görüyoruz. Direksiyon simidinde, Mercedes'in alışılagelmiş Dinamica mikrofiber malzemesini görebiliyoruz. Orta koldaki "55 AMG" rozeti de oldukça havalı gözüküyor...
Aracın güç aktarma organları kendisini muhafaza ettiğinden, kaputun altında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yani 4.0 litrelik çift turbo V8, 582 beygir gücü ve 850 Nm tork üretebiliyor. Bütün bu güç, dokuz vitesli otomatik şanzımana aktarılıyor.
Daha önce gördüğümüz casus fotoğraflara dayanarak söyleyebiliriz ki, çok daha fazla G-Serisi varyantını ileride göreceğiz. Buna en yakın örnek olarak, yenilenen bir G63'ü gösterebiliriz. Özellikle kamuflajdan yola çıkarak yorum yaparsak, dış tarafında çok fazla değişiklik görmeyeceğiz gibi. İç mekanda ise, modelin MBUX bilgi-eğlence sisteminin en son sürümünü alabileceğini düşünüyoruz.