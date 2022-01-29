Makyajlı BMW X5 M’de ince detaylar dikkat çekiyor









BMW X5 M'den son bahsedeli üzerinden çok geçmedi ve adına yapılan render çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Kolesa'daki meslektaşlarımız, son kez Münih civarlarında gözlemlenen canavardan yola çıkarak kendisine dijital ortamda yeniden verdiler.

Yenilenen model, ön ve arka tarafında çeşitli güncellemeler ile gelecek. Aracın her iki tarafı da kamuflajla gizlenmeye çalışsa da, revize edilen ön ızgara ve alt tampondaki hava girişleri gibi fotoğraflarda gördüğümüz gibi duruyor.

Keza difüzörü sarıp sarmalayan M'ye özel dörtlü egzozlar dahil, diğer unsurlar korunur vaziyette. Yani burada gördüğümüz dijital işlemeler araç üzerinde çok fazla değişiklik yapılmadan hayata geçirilmiş. İnce detaylar daha hoş kılıyor iki gözümüzün çiçeğini.

Render'lar arasında iç mekan ile ilgili bir şey yok, dolayısıyla burada biraz daha tahminlerimize yöneleceğiz gibi. Kendisinden bahsederken daha önce iki ekranlı bir kurulum içinde gelen yeni iDrive 8'i alabileceğini söylemiştik. Aynı çizgideyiz.

BMW, X5 M için aynı olacağını düşündüğümüz LCI modellerine yeni güç aktarma organları vermek için pek hevesli değil. Kulislerde konuşulanlara göre, çift turbo 4.4 litrelik V8 motor şu anda bir numaralı ihtimalmiş. Kendisi 624 beygir gücüne kadar güç üretebilmesiyle meşhur.

BMW X5 M'i görmemiz için önümüzdeki ayları beklememiz gerek. Zira X5 ile birlikte gelecekler ve o zamana kadar yapabileceğimiz tek şey daha fazla bilgi peşinde mesai harcamak olacak.



