2022 Cadillac Escalade-V daha yüksek performanslı

2022 Cadillac Escalade-V ile ilgili dün bir teaser'ın geldiğinden bahsetmiştik. Kendisini görmek için saatler kaldığından bahsetmiştik ki beklenen oldu. Cadillac, geçtiğimiz hafta itibarıyla yeni yüksek performanslı SUV'sini tanıtma konusunda ilk adımını attı.



Cadillac, mevzuyu resmi fotoğrafları paylaşmakla açıyor. Escalade-V'yi bu bahar için getirmeyi planlayan marka, bütün bilgileri en ince detayına kadar vermeyi de o zamana bırakıyor. Ah seni bekleyeli, kim bilir kaç bahar geçti..

Cadillac, Escalade V-Serisi için tam anlamıyla suskunları oynadı. Teknik bilgiler dahil tek bir resmi enformasyon bile alamadığımız SUV'yi için güç aktarma organlarının nasıl olacağı da tam bir muamma. Dün de bahsettiğimiz üzere, tüm oklar Cadillac'ın CT5-V Blackwing ve Chevy Camaro ZL1'e güç veren süper şarjlı V8'i kullanacağı üzerine çevrildi. Escalade, halihazırda 424 beygir gücü üreten 6.2 litrelik bir V8 kullanıyor. Yukarıda bahsettiğimiz Blackwing motoru ise 676 beygir gücü üretirken, Camaro'nun motoru ise 657 beygir gücü sağlıyor.

Hani demiştik ya SUV hakkında tek bir bilgi bile paylaşılmıyor diye, fotoğraflara baktığımızda da bunun dümdüz bir Escalade olduğundan başka bir yorum yapamıyoruz. Elbette bu yeni SUV'nin kendine özgü bir havası var, bu ayrı bir şey. Mesela yeni ağ ızgarası ve revize edilmiş alt tamponu sayesinde karakteristik bir ön yüze sahip oluyor. Bizce sportif bir havası da yok değil.

Arka tarafa geldiğimizde ise çok daha ince işçilikler görüyoruz. O dört yuvarlak egzoz ucunu bu otomobilde görmek oldukça tatmin etti. Ayrıca iç mekanda, direksiyon simidinde yeni bir V armasını görüyoruz, bu da güzel detaylardan yalnızca biri.

Ajandamızı artık bahara ayarlayıp bekleme taraftarıyız. O günler geldiği zaman Cadillac, SUV'ye ait tüm detayları paylaşacak ve bütün bilinmeyenler tarihe gömülecek.

