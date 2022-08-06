Land Rover Classic, 25 adetlik özel üretimi ile geldi

Her ne kadar 2016 yılında üretimden kalkmış olsa da, Land Rover Classic bölümü tarafından bir Works V8 Trophy modeli için yeniden hayat buldu





Land Rover, yeni Defender'da daha büyük bir üç sıralı 130 versiyonu bir V8 ile piyasaya sürme uğraşlarına devam etmesine rağmen, efsanevi klasik modele bile ayıracak bir zaman buluyor. Bu güzellik, her ne kadar 2016 yılında üretimden kalkmış olsa da, Land Rover Classic bölümü tarafından bir Works V8 Trophy modeli için yeniden hayat buldu.

Sınırlı sayıda üretilen özel sürüme daha yakından bakacağız. 90 ve 110 Station Wagon gövde stillerinde 25 adetle sınırlı Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II ile geçen yılki modelde sunulmayan 110 Double Cab Pick-up'a ait çok güzel bir galeri oluşturduk.

Fotoğraflardan da anlayabileceğiniz üzere, burada gördüklerimiz tamamen yeni araçlar değil. Toplamda 25 adet ile sınırlı bu canavarın temeli, Land Rove

Narvik Black çatısının yanında, parlak siyah vurguları olan Fuji Beyazı ana rengine sahip Defender Works V8 Trophy II, 18 inç alaşım jantlar eşliğinde araziye oturuyor. Bütün bunların yanında, aracın çatısında 1,27 metre genişliğinde bir LED ışık çubuğu olduğunu da belirtelim. Tavan rafına erişmek için arkaya monte edilen merdiven de gözümüzden kaçmadı açıkçası.

İç mekana geldiğimizde ise Land Rover Classic, siyah beyaz Windsor deri ile kaplanmış Recaro spor koltukları alıyor. Tavan döşemesinde, kapı kartlarında ve gösterge panelinde çok daha fazla deriye rastlamamız mümkün. Gösterge paneline, mobil bağlantı ve navigasyona sahip modern bir bilgi-eğlence sistemi sıcak bir ortam yaratıyor.

Pick-up'ı çok daha iyi bir kurumla satın almak isteyenler, yalnızca beş adet kontenjan olduğu için hızlı hareket etmeliler. Geriye kalan 20 adet ise, 90 ve 110 arasında eşit olarak satılacak. Geçen yılki modelin başlangıç ​​fiyatı 195.000 Euro iken, yeni Defender Works V8 Trophy II, yaklaşık 225.000 Euro'dan satılıyor



Land Rover, yeni Defender'da daha büyük bir üç sıralı 130 versiyonu bir V8 ile piyasaya sürme uğraşlarına devam etmesine rağmen, efsanevi klasik modele bile ayıracak bir zaman buluyor. Bu güzellik, her ne kadar 2016 yılında üretimden kalkmış olsa da, Land Rover Classic bölümü tarafından bir Works V8 Trophy modeli için yeniden hayat buldu.Sınırlı sayıda üretilen özel sürüme daha yakından bakacağız. 90 ve 110 Station Wagon gövde stillerinde 25 adetle sınırlı Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II ile geçen yılki modelde sunulmayan 110 Double Cab Pick-up'a ait çok güzel bir galeri oluşturduk.Fotoğraflardan da anlayabileceğiniz üzere, burada gördüklerimiz tamamen yeni araçlar değil. Toplamda 25 adet ile sınırlı bu canavarın temeli, Land Rove r Classic'in elle söküp yeniden inşa ettiği 2012-2016 Defender bağış araçlarına dayanıyor. Güç, 5.0 litrelik V8 motordan gelirken, sekiz vitesli ZF otomatik şanzıman aracılığıyla her iki aksa da gönderiliyor ve böylece 404 beygir gücü ile 515 Nm tork ortaya çıkıyor.Narvik Black çatısının yanında, parlak siyah vurguları olan Fuji Beyazı ana rengine sahip Defender Works V8 Trophy II, 18 inç alaşım jantlar eşliğinde araziye oturuyor. Bütün bunların yanında, aracın çatısında 1,27 metre genişliğinde bir LED ışık çubuğu olduğunu da belirtelim. Tavan rafına erişmek için arkaya monte edilen merdiven de gözümüzden kaçmadı açıkçası.İç mekana geldiğimizde ise Land Rover Classic, siyah beyaz Windsor deri ile kaplanmış Recaro spor koltukları alıyor. Tavan döşemesinde, kapı kartlarında ve gösterge panelinde çok daha fazla deriye rastlamamız mümkün. Gösterge paneline, mobil bağlantı ve navigasyona sahip modern bir bilgi-eğlence sistemi sıcak bir ortam yaratıyor.Pick-up'ı çok daha iyi bir kurumla satın almak isteyenler, yalnızca beş adet kontenjan olduğu için hızlı hareket etmeliler. Geriye kalan 20 adet ise, 90 ve 110 arasında eşit olarak satılacak. Geçen yılki modelin başlangıç ​​fiyatı 195.000 Euro iken, yeni Defender Works V8 Trophy II, yaklaşık 225.000 Euro'dan satılıyor