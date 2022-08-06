Alpine'den elektrikli A110 konsepti

Alpine'in ilk elektrikli otomobiline önderlik edecek "A110 E-ternité Concept" tanıtıldı





Renault Grubu bünyesindeki spor otomobil markası Alpine, 60'ıncı yılını elektrikli bir konseptle kutluyor. Hareketli bir laboratuvar olarak tanımlanan ve markanın elektrifikasyon çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturan A110 E-ternité, aslında elektrikli bir A110 olarak da tanımlanabilir.

Restomod anlayışıyla geliştirilen A110 E-ternité Concept, elektrikli geleceği markanın prestijli geçmişiyle bir araya getiriyor. Alpine'in hafiflik ve çeviklik gibi öne çıkan özelliklerini korumak isteyen mühendisler, aracın özellikle ağırlık dağılımına odaklanmışlar. Renault Mégane E-Tech'in akü modüllerini kullanan mühendisler, bu amaçla dört modülü öne, sekiz modülü ise arkaya yerleştirerek ön ve arka akslar arasında optimum ağırlık dağılımı (42:58) elde etmeyi başarmışlar. Optimum ağırlık dağılımı için özel batarya muhafazaları tasarlandığı da verilen bilgiler arasında bulunuyor.

Toplam ağırlığı 392 kg olan 12 baharya modülünüm eklenmesiyle, Alpine A110 E-ternité'nin toplam ağırlığı, içten yanmalı motora sahip A110'a göre sadece 258 kg farkla 1.378 kg'ye ulaşmış. Bu da elektrikli bir otomobil için oldukça makul bir ağırlık. 60 kWh kapasiteli bataryaların, bu ağırlığında etkisiyle 420 km'ye kadar menzil sunabildiği açıklanıyor.

178 kW (239 bg) güç ve 300 Nm'lik tprk değerlerine sahip elektromotorun görev yaptığı A110 E-ternité, ayrıca yenilikçi bir şanzımanla donatılmış. İçten yanmalı motora sahip A110'da olduğu gibi elektronik kontrollü olan, ancak yüksek tork değerlerini kaldıracak şekilde revize edilen çift kavramalı DCT şanzıman, Alpine A110 E-ternité'in 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,5 saniyede çıkmasını sağlıyor. Maksimum hız ise 250 km/s olarak veriliyor.

Batarya takımıyla gelen ağırlığı dengelemek için Alpine, kaput, tavan, arka cam, ızgara, koltuk kabukları ve arka etek gibi bazı önemli parçalarda keten lifi gibi hafif, çevre dostu malzemeler kullanmış. Ayrıca tavanda da geri dönüştürülmüş karbon enjekte edilmiş iki çatı kabuğuna yer verldiği açıklanıyor. Alpine A110 E-ternité'in diğer öne çıkan özellikleri arasındaysa sürücünün kişisel tabletini kullanan yenilikçi bir multimedya sistemi, subwoofer ve 8 hoparlörlü surround ses sistemi yer alıyor.

