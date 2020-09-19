Nöbetçi Eczaneler - 19 Eylül 2020

LEFKOŞA:
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA
03922284600
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
03922280508
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa
03922239340
GİRNE:
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
05338423637
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MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne
8156 566
GAZİMAĞUSA:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
03923656838
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FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa
03923656922
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500