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Nöbetçi Eczaneler - 19 Eylül 2020

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Nöbetçi Eczaneler - 19 Eylül 2020

LEFKOŞA:

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA

 03922284600

 ***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 03922280508

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

 03922239340

GİRNE:

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne

 05338423637

***

MELİZ 2 ECZANESİ

 Ordu Pazarı Karşısı Girne

 8156 566

GAZİMAĞUSA:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa

 03923656838

 ***

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 03923656922

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 0392 714 32 52

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

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