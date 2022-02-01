III. Master Klasik Otomobil Rallisi 16 Eylül 2012

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 2012 sezonunun, 6. klasik otomobil rallisi olan 3.Master Klasik Otomobil Rallisi 16 Eylül 2012 Pazar günü yapıldı.Mağusa Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen rallinin start yeri Mağusa Namık Kemal Meydanı idi.16 Eylül 2012 Pazar günü onlarca klasik otomobil saat 9:30’dan itibaren Meydanda toplanmaya ve 10:30’da verilecek olan startı beklemeye başladı.Saat 10:30’da 1 numaralı aracın start almasıyla 3.Master Klasik Otomobil Rallisi başladı ve onu 1 dakika ara ile diğer klasikler takip etti.3 özel etabın geçildiği rallide birinci özel etap start vaktinden 35 dakika sonra, ikinci özel etap start vaktinden 50 dakika sonra, üçüncü ve son özel etap ise start vaktinden 95 dakika sonra başladı.3. Master Klasik Otomobil Rallisi saat 13.30 civarında start yeri olan Namık Kemal Meydanında sona erdi.Tüm klasiklerin finish yerine gelmesi ile öğlen yemeği yenildi. Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve 2012 sezonunun 6. rallisi olan 3. Master Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.Haftaya 13-14 Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen V. uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisi.