



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir üniversite öğrencisi kaldığı evine aldığı kablosuz internetten yararlanamadığı için iptal başvurusu yaptığını ancak ilgili şirketin oldukça anlayışsız hareket ettiğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Öğrenci “6 aylık peşin ödeyerek satın aldığım internet hizmetini 2 ay bile verimli kullanmadığım için 16 Ocak'ta E. B isimli şirkete iptal başvurusu yaptım. Kesinlikle dönüş yapmadılar. 15 gün içerisinde defalarca arayıp görüşme yapmama rağmen bir yol alamadım” diyerek para almaya gelince şak diye aldıklarını ancak İade bile yapılmadan 28 Ocak saat 17:00de internetini kestiklerini kaydetti.

Bunun tam bir dolandırıcılık olduğunu savunan öğrencimiz “İade yapmadan hizmet kesmek ne demek? Dolandırıcılar!!! Kesinlikle kimse bu firmadan internet almasın. Para yok internet yok“ dedi.

Alt tarafı bir iptal işlemi olduğunu ancak kaç gündür yapılamadığını belirten öğrenci vatandaşımız “Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar. Mağduriyet yaratmaktan başka bir şey yapmayan güya internet firması” diyerek sözlerini tamamladı.

