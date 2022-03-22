Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonun beşinci yarışı olan II. Samanyolu Klasik Otomobil Rallisini 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Ayrıca II. Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün gece düzenlediği ikinci klasik otomobil rallisi idi.II. Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi 17 Ağustos 2013 Cumartesi saat 19:30’da Lefkoşa’daki İngiliz Büyükelçiliği önünden start aldı ve sırasıyla Gönyeli Çemberi, Alayköy, Yenikent ve Boğaz’dan geçip yaklaşık saat 21:30 civarlarında Kermiya’daki Kemal Küçük Parkı’nda son buldu.II.Samanyolu Klasik Otomobil Rallisin de 3 özel etap geçildi. Bu özel etaplar gece geçildiği için gündüz yapılan klasik otomobil rallilerine göre daha zor, zor olduğu kadar da çekişmeli idi. Gece yapılan rallilerde, roadbook ve bülteni rahatlıkla okuyabilmek için araç içerisinde yeterince ışık olması da gerekmektedir.Tüm klasik otomobillerin Kermiya’da ki Kemal Küçük Parkı’na varması ile birlikte akşam yemekleri yenildi ve sonuçlar beklenmeye başladı.Sonuçların çıkmasının ardından da ödül törenine geçildi.Haftaya 20 Mart 2022 tarihinde düzenlenen 9.Said Muhyi Anı Etkinliği.