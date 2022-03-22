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EL SEN: “Belediye Emekçilerinin Başlattığı Mücadeleyi Selamlıyoruz”

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EL SEN: “Belediye Emekçilerinin Başlattığı Mücadeleyi Selamlıyoruz”

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, bildirdi.
Özkıraç yazılı açıklamasında,  “Toplu İş Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan hükümete karşı verilecek olan kavgada yanlarında olduğumuzu belirtiriz” dedi.
Uyarılarına rağmen hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nu hala atamadığına dikkat çeken Özkıraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 “Ülkenin en stratejik ve en büyük bütçesine sahip kurumu olan KIB-TEK’in yönetiminin hala atanmamış olması tam anlamıyla iş bilmezlik ve samimiyetsizliktir. Sendika olarak hükümeti artık hükümete doğruyu yapması için çağrı da bulunmayı bırakmış durumdayız. 24 Mart Perşembe gününe kadar KIB-TEK Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacaktır”.

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