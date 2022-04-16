banner762
banner815
Huracan'ın evrimi devam ediyor
Huracan'ın evrimi devam ediyor
12 0
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
9 0
 
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
20 0
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
19 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
31 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
27 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
939 0
banner797
banner794

Hyundai’nin yeni SUV’u: Palisade

banner476

Hyundai’nin yeni SUV’u: Palisade
 
 
2022 Hyundai Palisade en nihayetinde resmi olarak kendisini gösterdi! Hyundai, birkaç gün önce tam boyutlu SUV'sindeki en önemli değişiklikleri canlı yayın ile göstermişti ki şimdi kendisine tamamen erişebiliyoruz. Merak edenler için belirtelim, Hyundai Tucson'dan farklı olarak, burada gördüğümüz ızgara herhangi bir aydınlatma özelliği barındırmıyor.
Tucson'dan farklı olarak, Palisade'nin arkası, kulislerde konuşulduğu gibi bölünmüş bir arka lamba tasarımı almıyor. İç mekana baktığımızda, ön tarafta yeni bir direksiyon simidi görüyoruz ki gösterge paneli de çeşitli revizeler almış.
SUV dünyasındaki rekabete ayak uydurması adına, Palisade'nin elbette güçlü bir şekilde karşımıza çıkmasını bekliyorduk ki öyle de oldu. Kendisi ayrıca XRT adında bir donanım seviyesine sahip ki tıpkı Santa Fe ve Tuscon’daki benzer donanım seviyeleri gibi, sert, arazi tarzı özellikler ile benzerlik taşıyor. Sahip olduğu 20 inçlik jantları, ızgarada gördüğümüz gibi koyu bir görünüm ile geliyor. Tavan rayları siyah renge bürünüyor ki Palisade XRT'nin içinde siyah deri koltuklar ve standart bir elektrikli sunroof da beraberinde geliyor.
Bütün bunların yanında yeni Palisade, eski modelle aynı güç aktarma organını kullanıyor. Tam olarak 293 beygir gücü üreten 3.8 litrelik bir V6'nın sekiz ileri otomatik vitesle eşleşmesinden bahsediyoruz. Önden çekiş versiyonu standart olarak geliyorken, dileyenler dört tekerlekten çekiş seçeneğini de tercih edebilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.