Hyundai’nin yeni SUV’u: Palisade





2022 Hyundai Palisade en nihayetinde resmi olarak kendisini gösterdi! Hyundai, birkaç gün önce tam boyutlu SUV'sindeki en önemli değişiklikleri canlı yayın ile göstermişti ki şimdi kendisine tamamen erişebiliyoruz. Merak edenler için belirtelim, Hyundai Tucson'dan farklı olarak, burada gördüğümüz ızgara herhangi bir aydınlatma özelliği barındırmıyor.

Tucson'dan farklı olarak, Palisade'nin arkası, kulislerde konuşulduğu gibi bölünmüş bir arka lamba tasarımı almıyor. İç mekana baktığımızda, ön tarafta yeni bir direksiyon simidi görüyoruz ki gösterge paneli de çeşitli revizeler almış.

SUV dünyasındaki rekabete ayak uydurması adına, Palisade'nin elbette güçlü bir şekilde karşımıza çıkmasını bekliyorduk ki öyle de oldu. Kendisi ayrıca XRT adında bir donanım seviyesine sahip ki tıpkı Santa Fe ve Tuscon’daki benzer donanım seviyeleri gibi, sert, arazi tarzı özellikler ile benzerlik taşıyor. Sahip olduğu 20 inçlik jantları, ızgarada gördüğümüz gibi koyu bir görünüm ile geliyor. Tavan rayları siyah renge bürünüyor ki Palisade XRT'nin içinde siyah deri koltuklar ve standart bir elektrikli sunroof da beraberinde geliyor.

Bütün bunların yanında yeni Palisade, eski modelle aynı güç aktarma organını kullanıyor. Tam olarak 293 beygir gücü üreten 3.8 litrelik bir V6'nın sekiz ileri otomatik vitesle eşleşmesinden bahsediyoruz. Önden çekiş versiyonu standart olarak geliyorken, dileyenler dört tekerlekten çekiş seçeneğini de tercih edebilecek.

