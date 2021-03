Hyundai’nin 7 koltuklu yeni SUV modeli: Alcazar

Hyundai, Creta modelinin daha büyük bir modelini geliştirmiş





Neredeyse tüm otomobil üreticileri, SUV modellerinin sayısını son yıllarda bir hayli artırdılar. Çünkü SUV ve crossover gövde tiplerine olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor.

Hyundai de bu markalardan birisi. Firma an itibariyle Creta, Bayon, Kona, Tucson, Santa Fe ve Palisade gibi birçok SUV modeli sunuyor. Bu modellere bir yenisinin daha ekleneceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü Hyundai, Alcazar adını verdiği 3.sıra koltuklu yeni SUV modelini duyurdu.

Ülkemizde satılmayan ve firmanın en kompakt crossover modeli olan Creta'nın 3 sıra koltuklu versiyonu niteliğindeki Alcazar'ın 6 veya 7 koltuklu olarak seçilebileceği belirtiliyor. Aracın tasarımına baktığımızda da Creta modeline çok benzer bir tasarım görüyoruz. Örneğin aracın çamurluklarında yükselen fakat kapılarında alçalan omuz çizgisi bizlere doğrudan Creta'yı hatırlatıyor.

Fakat Hyundai, bu yeni büyük SUV modelinin Creta'nın büyük bir kopyası olmasının önüne de geçmiş. Zira C harfi formundaki stop lambaları gibi kısımlar tamamen yeni bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Creta'da bagaj kapağı üzerinde yer alan üçüncü stop lambası, rüzgarlık kısmına yani yukarıya alınmış.

Hyundai, Alcazar adlı bu yeni modelinin iç mekan görüntüsünü paylaşmasa da iç mekandan bir eskiz çizim görüntüsünü yayınladı. Bu görüntüde aracın 6 koltuklu düzenini görüyoruz. Aracın boyutlarının Tucson vb. modeller kadar büyük olmayacağını düşünürsek de en arka sıradaki koltukların yaşam alanının yetişkinler için çok da uygun olmayacağını tahmin edebiliriz.

Hyundai Alcazar'ın mekanik özelliklerinin de Creta modeliyle hemen hemen aynı olması bekleniyor. Yani baz versiyonda 1.5 litrelik 115 beygir güç ile 144 Nm tork üreten atmosferik benzinli üniteyi görme ihtimalimiz yüksek. Daha üst seçenekler olarak ise 1.4 T-GDI turbo benzinli üniteyi görebiliriz. Bu ünite 140 beygir güç ve 242 Nm tork değerleriyle performans beklentileri olanlar için daha iyi bir seçenek oluyor.

Araçta bu seçeneklere ek olarak 1.5 litrelik 115 beygir güç ve 221 veya 250 Nm tork seçenekleriyle alınabilen dizel seçeneğin bulunması da bekleniyor. Creta modeli, Hindistan gibi ülkeleri hedef alarak geliştirildiği için Alcazar'ın hedefinin de aynı olacağını söyleyebiliriz. Fakat aracın hangi ülkelerde satılıp satılmayacağını henüz bilemiyoruz. Aracın resmi tanıtımının 6 Nisan tarihinde gerçekleşeceğini de hatırlatmış olalım.