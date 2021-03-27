Performans daha fazla lüks ile buluştu: B8 Gran Coupe





BMW modellerine yaptığı modifikasyonlar ile ünlü olan Alpina, yepyeni ürünü ile karşımızda. 8 Serisi Gran Coupe modeli üzerinde bir süredir çalışan Alman modifikasyon markası, M8 Gran Coupe Competition'a yakın güçteki B8 Gran Coupe'nin örtülerini kaldırdı.

Uzun kaput altında yatan çift turbo beslemeli 4.4 litrelik V8 motorundan 620 bg (456 kW) güç alan B8 Gran Coupe'nin azami torku ise tıpkı Alpina BX7'de olduğu gibi 800 Nm. Buchloe merkezli üreticinin açıkladığı verilere göre Alpina B8 GC, yaklaşık 3,4 saniyede 0'dan 100 km/h hıza ulaşabiliyor. Bu değerler M8 ailesinden biraz daha zayıf kalsa da B8, azami sürat olarak onları geride bırakıyor - 323,48 km/h.

Güç anlamında M8 Gran Coupe ile benzer olan Alpina B8 GC'nin temel aldığı kardeşinden ayrıldığı bazı alanlar da yok değil. Mesela Alman firma B8'de Eibach marka yaylara ve amortisör takozuna yer vermiş. Ön bölümde hidrolik bağlantı elemanları kullanan Alpina, bu sayede konforu arttırmış.

Öte yandan ön viraj demirini güçlendirip alt salıncak bağlantılarını sıkılaştıran ekip, Bütünleşik Aktif Yönlendirme sistemine yaptığı değişikliklerle birlikte aracın sürüşünü de geliştirmiş.

Bir Alpina klasiği olan 20 kollu, 21 inç boyutlu jantlar ile donatılan B8 Gran Coupe, yola kendine özel olarak hazırlanan Pirelli lastiklerle basıyor. Alman modifikasyon firması isteyenlere dört mevsim lastiklere sahip 20" jant opsiyonu da sunacak. Süper sedanın durma ve yavaşlama sürecinden ise dört pistonlu, mavi renkli Brembo kaliperler sorumlu olacak.

Ön ve arka bölümlerde genişletilmiş hava girişi, siyah difüzör eki, oval egzoz çıkışları, bagaj üstü spoyler gibi detaylar ile süslenen Alpina B8 GC'nin kabininde ise ahşap döşeme, deri ve Alkantara şöleni var desek yalan söylemiş olmayız. Aydınlatmalı kapı eşik çıtasından merkezi konsola kadar birçok yerde Alpina logosunun görüldüğü aracın gövde rengi ise metalik yeşil olarak geçiyor ve bizce B8 Gran Coupe'ye çok yakışmış.

Henüz Avrupa pazarı için fiyatı duyurulmayan Alpina B8 Gran Coupe, Amerika Birleşik Devletleri'nde 139.900 $'lık (günümüz kuruyla yaklaşık 1 milyon 108 bin 693 TL) fiyat etiketiyle alıcı bekleyecek. Bu rakam Alpina amblemli aracı M8 Gran Coupe'den 10.000 $ (yaklaşık 79.249 TL) daha pahalı, M8 Gran Coupe Competition'dan ise 3.000 $ (yaklaşık 23.774 TL) daha ucuz yapıyor.







