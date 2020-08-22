Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği

Hyundai kompakt sedan modeli Elantra'nın da N Line versiyonunu hazırladı



Hyundai, geçtiğimiz ay çizimlerini paylaştığı Elantra N Line'ı resmi olarak tanıttı. Özel bir tasarıma sahip olan ve performansı iyileştirilen Elantra N Line, Hyundai’nin yüksek performanslı modellerinden sorumlu olan "N" markası tarafından geliştirildi. Elantra N Line'ın 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motoru 201 beygir güç ve 265 Nm tork değerleri sunuyor. Otomobil, 6-ileri manuel veya 7-iler çift debriyajlı şanzıman (DCT) ile tercih edilebiliyor. DCT şanzıman seçeneğinde vites değiştirme kulakçıklarına da yer verilmiş.

Otomobil, 18 inçlik jantları, çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyonu ve daha büyük fren diskleriyle de üstün bir yol tutuş vaad ediyor. Otomobilin süspansiyonlarının sertliği de daha iyi bir yol tutuş için artırılmış. Sürüş modları ise Elantra N Line'ın karakterine müdahale edilmesine olanak tanıyor.

Elantra N Line’ın dış tasarımına alçak ve geniş bir duruş hakim. Elantra’nın yeni nesil kademeli ön ızgarası, N Line logoları ve geometrik hatlarla desteklenmiş tamponu, araca daha agresif bir görünüm katıyor. Tamponda yer alan hava girişleri, aerodinamik performansı ve motor soğutmasını desteklerken, araca sportif bir görünüm de katmış oluyor. Sportif marşpiyelere sahip olan Elantra N Line’ın jantları da dahil olmak üzere pek çok noktasında parlak siyah plastik parçalara yer verilmiş. Arka tarafta yer alan spoyler, krom çift çıkışlı egzoz ve N Line difüzör de otomobilin performans odaklı görüntüsüne katkıda bulunuyor. Hyundai ayrıca, Hyundai N Line modellerini tercihlerine göre daha da özelleştirmek isteyenler için N Project performans parçalarını da sunuyor.

Kırmızı dikişli deri kaplı ve delikli N direksiyon simidi, deri destekli N spor koltuklar, metal materyallere ve deri kaplamaya sahip vites topuzu ve mat krom pedallar ise Elantra N Line'ın kabinini sportifleştiren detaylar arasında.

ELANTRA'YA HİBRİT VERSİYON

Hyundai, Elantra’nın hibrit versiyonunu da duyurdu. Öncelikli olarak Kore'de satışa çıkacak olan Elantra Hybrid, Atkinson çevrimli, dört silindirli 1.6 litrelik GDI benzinli bir motora sahip. İçten yanmalı üniteyi destekleyen elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilmiş 1,32 kWh kapasiteli lityum iyon polimer pil ile çalışıyor. Bu pil ile birlikte 32 kW güç sunan elektrik motoru, 1.6 litrelik GDI motor ile kombine olarak 139 bg güç ve 265 Nm tork sağlıyor. Yüksek verimli elektrik motoru, düşük hızlarda anlık tork sağlayan ve daha yüksek hızlarda da ekstra güç desteği sağlayan elektrikli bir sürüş moduna sahip.



