Quattro elektrik çağına uyarlanıyor

Audi'nin e-tron modellerinde yer alan elektrikli quattro teknolojisi köklü sistemi elektromobilite çağına taşıyor



Audi hali hazırda içten yanmalı ve hibrit olmak üzere 100’ün üzerindeki modelinde yer verdiği quattro dört tekerlekten çekiş sistemini elektrikli modellerine de taşıdı. Marka çok yakın bir geçmişte bu sistemi elektrikli e-tron modellerinde sunmaya başladı. Tabii önemli bir farkla: e-quattro olarak adlandırılan elektrikli dört çeker sisteminde şaft ve benzeri herhangi bir mekanik bağlantı bulunmuyor.

Audi’nin hali hazırdaki e-tron modellerinde, ön ve arka aksta olmak üzere iki elektrikli motor bulunuyor. Normal şartlarda araç, arka aksta bulunan elektrik motorlarıyla hareket ediyor. Böylece enerji tasarrufuyla birlikte yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlanıyor. Ön akstaki elektrikli motorlar ancak daha dinamik bir sürüş istendiğinde, yüksek tork gerektiğinde ve kaygan, ıslak veya karlı zemin gibi yol tutuşun zor olduğu durumlarda devreye giriyor.

e-tron S modellerinde ise ön aksta bulunan bir elektrikli motorun yanında, arka aksta iki elektrikli motor yer alıyor. Böylece S modellerinde e-quattro sistemi daha çevik çalışabiliyor. Her iki versiyonda da Audii teknolojisi, gücün tekerleklere dağıtımında devreye giriyor. Geleneksel quattro sisteminin aksine, gücün dağılımında mekanik bağlantılar kullanılmadığı için de bu dağılım gelişmiş ve sofistike yazılım sistemi ile gerçekleştiriliyor.

