Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, İstanbul’da MÜSİAD EXPO 2020’de görücüye çıktı. Fuara ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9 ile katılan GÜNSEL, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL, KKTC dışında ilk kez İstanbul’da MÜSİAD EXPO 2020’de sergilendi. Fuara ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9 ile katılan GÜNSEL, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarda GÜNSEL’in seri üretiminin 2021’in son çeyreğinde başlayacağı, üretim kapasitesinin 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacağı açıklandı.MÜSİAD’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020, dün İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açtı. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020’nin en çok ilgi çeken katılımcılarından biri oldu.TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezindepandemi kurallarına ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun, fiziksel ve online şekilde hibrit olarak yapılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’na ilk gün, yurt içi ve yurt dışından yoğun ziyaretçi katılımı oldu.10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve 40 binden fazla şirketi temsilen eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuar, pek çok ilke de ev sahipliği yapıyor.Bu ilklerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’in KKTC dışındaki gerçekleştirdiği ilk etkinliğe de ev sahipliği yapması.Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği GÜNSEL’in ilk modeli B9’un tanıtımının yapıldığı fuarda KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen 3 prototip sergilendi. Ayrıca GÜNSEL, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.Fuarda yer alan iki adet B9 ve J9’un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL’in standında sergilenirken, üçüncü B9 ise fuar alanı dışında basın mensupları ve sektör temsilcileri tarafından test edildi.Test sürüşüne katılmak isteyenlerden yoğun bir talep alan GÜNSEL’in seri üretiminin 2021’in son çeyreğinde başlayacağı, üretim kapasitesinin 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacağı bilgisi de paylaşıldı.GÜNSEL’in Türkiye’de ilk defa test edildiği MÜSİAD EXPO 2020’de gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i anavatanımızla paylaşabilmenin gurur ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” diye konuştu.Günsel'in tek şarjla 350 kilometre yol gidebildiğini, 100 kilometreye 8 saniyede çıkabildiğini anlatan Prof. Dr. Günsel, "Tasrımı, mühendisliği, yazılımı tamamen bize ait olan, KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi'nde üretilen Günsel, Türk dünyasının arabasıdır." dedi.Günsel, "Biz B segment bir aracız. Öncelikle elektrikli araçları ulaşılabilir fiyat politikasında tutmayı hedefliyoruz. KKTC'den tüm dünyaya Günsel marka araçlarımızı ulaştırmak, adeta 'Pazarda biz de varız, KKTC de var' diyebilmek için çalışıyoruz. B sınıfı araçların en ekonomiği olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Sadece KKTC'de üretilenleri değil, hem Türkiye hem de KKTC'de üretilen parçaları yerli olarak kabul ettiklerini vurgulayan Günsel, sözlerini şöyle tamamladı:"Şu an yüzde 70 gibi bir yerliliğe sahibiz. Şunu da unutmamak gerek: Yerli yüzdenizi koruyacaksınız diye maliyeti de artırmamak gerekiyor. Aslında ne kadar yerli sorusunu sormaktan vazgeçmeliyiz. Günsel de, Türkiye'nin Otomobili de yerli ve bizim. Biz dünya yollarında ikisini de Türk markası olarak göreceğiz."