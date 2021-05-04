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Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi 24 Nisan 2021

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Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi 24 Nisan 2021
Çağan Ilgar’la Klasik Yolculuk
 
 
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Girne Antik Liman’da Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi’ni 24 Nisan 2021 Cumartesi gerçekleştirdi.

Pandemi önlemlerinin ön planda olduğu sergi ve sınırlı sayıda tutulan katılıma ilgi çok büyük oldu. Sergiye ülkemizde yaşayan yabancıların  katılımları da gözlerden kaçmadı.

Sergiye gerek otomobilleri ve motosikletleriyle, gerekse ziyaretçi olarak katılan kişilerin böyle etkinlikleri ne kadar  özledikleri tek bir ağızdan dillendirildi.

Saat 14.00’dan itibaren toplanmaya başlayan klasikler, 15.00’da bütün klasik otomobillerin yerini almasıyla başladı ve saat 18.00’a kadar devam etti.

Dünyaca ünlü marka klasik otomobillerin sergilendiği etkinliğe Harley Davidson Motosiklet Derneği de birbirinden güzel motosikletleri ile katkı koydu.

Sergi tam bir klasik şöleni halinde geçti ve klasik hayranları tarafından bol bol fotoğraf çekildi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün talebi üzerine, Girne Belediyesi zabıta ekibi de sergi boyunca maske ve mesafe kurallarını denetlediği etkinlik sorunsuz gerçekleştirildi.

Haftaya 2011 yılının üçüncü Klasik Rallisi olan ve  14-15 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Lefkoşa Türk Belediyesi Klasik Otomobil Rallisi ile sizlerleyiz.
 
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