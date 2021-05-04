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Böyle dere temizliği olmaz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde doğal yaşamın her geçen gün tahrip edildiğini belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Böyle dere temizliği olmaz
 
Bize gönderdikleri fotoğraflarla birlikte “Herhalde dere temizliğinden anladığımız, dere kenarlarının dümdüz edilip, birçok canlı türünün yaşam alanını bozmaktır” diyerek bu yapılan temizliğin çok yanlış bir uygulama olduğunu savundular.
“Milyonlarca canlının yaşadığı derelerde habitat nasıl yok edilir merak ediyorsanız fotolara bakabilirsiniz” diyen doğasever vatandaşlarımız, temizlik yapılacak diye yapılan çalışmanın birçok yararlı hayvanının ve canlının yok olması anlamına geldiğini sözlerine eklediler.
 
 
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