Ford Focus yeni teknolojilerle makyajlandı

7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman, yarı hibrit motorların imdadına yetişiyor





Henüz geçtiğimiz ay Fiesta'yı ufak bir makyaj operasyonundan geçiren Ford, şimdi de Focus'u bıçak altına yatırdı. Tüm donanım paketlerinde standart LED ön far takımına merhaba diyen model, opsiyon listesini de bir hayli genişletti. Yüksek donanım paketlerinde ise bu far takımları yola göre açı alacak adaptif türevleri ile değiştirilmiş olacak.

ST-Line dahil tüm donanım paketlerinde güncelleme görecek olan model, yüksek sürüşlü Active versiyonunu da yalnız bırakmayacak. Evet, Ford aynı Fiesta'da olduğu gibi Focus Active'i de makyaj operasyonundan geçirmiş durumda.

Tabii ki ailenin asi çocuğu Focus ST de ufak tefek değişimler geçirmiş. Yeni alaşım jant tasarımına kavuşan ST ailesi, Puma ST ve Fiesta ST'de de bulunan Mean Green isimli renk seçeneğine kavuştu. Hatchback ve station wagon gövde tipleri ile sunulmaya devam edecek modelin dizel versiyonları hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Henüz netleşmiş olmasa da modelin bu üniteye veda edebileceğine inanıyoruz.

Her makyaj operasyonunda olduğu gibi değişimi kabin içerisinde daha net hissediyoruz. Makyaj operasyonu ile birlikte Focus, Mavi Oval'in SYNC 4 yazılımına kavuşarak yeni nesle geçti. 13.2 inç boyutuna yükselen multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunacak. Bu büyük ekran, fiziksel kontrolcüleri de yutarak tamamen dijital bir ön konsol yaratacak Focus'un kabininde.

Standart Focus ailesinin motor seçeneklerinde de ufak tefek değişimler var. 1.0 litrelik turbolu üç silindirli EcoBoost motorun 125 ve 155 bg güç üretebilen yarı hibrit versiyonları artık 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilebilecek. EcoBoost seçenekler 48 voltluk güncel yarı hibrit teknolojisi sayesinde çok daha tasarruflu olacak. 100 ve 125 bg güç üretebilen standart EcoBoost opsiyon da hayatına devam ediyor.

Ülkemizde de satılan 1.5 litrelik EcoBlue dizel seçeneği de yerini koruyan üniteler arasında. 95 ve 120 bg güç çıkışa sahip bu ünite, standart olarak 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile geliyor. 7 ileri DCT seçeneği ise dizelde yerini güncel modelden tanıdığımız 8 ileri vitesli otomatik vites kutusuna bırakmış.

Focus ST'nin turbolu 2.3 litrelik benzinli ünitesinde ise bir değişim yok. 280 bg güç üretebilecek bu versiyonun dizel kardeşi hakkında ise net bir açıklama bulunmuyor.