Yeni Mitsubishi Outlander PHEV görücüye çıkıyor

Mitsubishi yeni nesil Outlander'ı sene başında tanıttı. Fakat bu lansmanda bizlere bir sürpriz hazırlayan Japon üretici, aracın PHEV versiyonunun "ilerleyen" bir tarihte tanıtılacağını açıkladı. İşte o "ilerleyen tarih" olarak betimlenen resmi tanıtıma artık günler kaldı. Uzun süredir merakla bekleyen kullanıcıları daha fazla üzmek istemeyen Mitsu, aracın dış tasarımını içeren görselleri paylaştı.



Aslında -tam da tahmin edebileceğiniz gibi- modelde çok fazla değişiklik gözlemlenmiyor. Öyle ki iki araca önden baktığınızda farklılıkları görebilmek neredeyse imkansız. Modelin elektrikli olduğunu, her iki tarafında da bulunan yakıt kapakları gözümüze sokuyor. Buna ek olarak aracın her köşesine PHEV logosu ve amblemi eklenmiş. Fakat bunun dışında iki modeli birbirinden ayırt etmek epey güç.

Bu tema, kabin içerisinde de kendisini net bir şekilde gösteriyor. Eğer gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa tek farklılık dijital gösterge panelinin tasarımında olacak. Bu tasarım değişikliği de bataryanın seviyesini gösterebilmesi adına yapılmış. Henüz detayları bilmiyor olsak da modelin bolca yeni teknoloji ve sürüş asistanı ile geleceğine inandığımızı da belirtelim.

Modelin teknik detayları ise koca bir soru işareti. Mitsubishi'nin aracı tanıtmak için bu kadar beklemesinin yegane sebebi modelin PHEV performansı olabilir. Daha yüksek güç çıkışı ve batarya paketi ile gelmesini beklediğimiz model, performanslı Ralliart versiyonuna da kavuşabilir. Hatırlarsanız Japon üretici bu ismi henüz bu yıl tekrar diriltme kararı almıştı.

Outlander PHEV, 28 Ekim'de resmen tanıtılmış olacak.

