Fiat'ın en yeni elektriklisi: E-Ulysse





Ulysse ismini okuyucularımız arasında hatırlayanlar olacaktır. Avrupa'ya özel bu minivan modeli 2010 yılında ikinci nesli ile aramızdan ayrıldı. Uzun süredir Fiat'ın tekrar piyasaya sürmeyi amaçladığını bildiğimiz model, elektrikli olarak karşımıza çıktı. Aynı Fiat’ın ilk elektrikli modeli 500e gibi, E-Ulysse de şehirli kullanıcıların beğenisine sunulacak.

E-Ulysse, 50 ve 75 kWh'lik iki batarya seçeneği ile satılacak. Maksimum menzili 330 kilometre olarak açıklanan model, 100 kW gücündeki hızlı şarj sistemi sayesinde 45 dakika içerisinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Toplamda 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebilen model, 130 km/sa azami hıza sahip. Hızlanma süreleri ise henüz açıklanmış değil.

Fakat İtalyan üretici bu tip verilere e-Ulysse kullanıcılarının ihtiyaç duymayacağını ifade ediyor. Aracı taksi servisleri; hotel hizmetleri ya da filo şirketleri için tasarladığının altını çizen üretici, modelin 7 ya da 8 koltuklu olarak satın alınabileceğini de ifade ediyor. Lounge donanım paketinde model, ikinci sıra koltuğun hemen arkasında katlanabilir bir masa bile bulunduracak.

Fiat bu noktada kullanıcılara oldukça geniş bir opsiyon listesi sağlayacak. 8 koltuklu modeli 12, 7 koltuklu modeli ise 16 farklı kurulum ile satın alabilmek mümkün. Orta ve en arka koltuklar raylı sistemleri sayesinde rahatça hareket ettirilebilip, yerinden çıkartılabiliyor. Fakat koltuklar çıkartılmadan bile 4.190 litre kargo alanı sunabiliyor model.

Bol bol sürüş asistanı ve güvenlik sistemi ile gelen e-Ulysse, aynı zamanda üst donanım paketlerinde 7 inç büyüklüğe sahip bilgi eğlence sistemi de sunacak. Panoramik tavan, deri koltuklar, xenon far takımları ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar ise opsiyon listesinde.

Aracın satışları Mayıs ayında başlayacak fakat şimdilik net bir fiyat açıklaması yok.

